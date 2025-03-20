華碩胡書賓出席高雄智慧城市展 分享展會三大主題

華碩（2357）共同執行長胡書賓以電腦公會監事會召集人身分出席2025年高雄智慧城市展，分享展會以「AI賦能」、「智慧醫療」、「淨零永續」三大核心主題，全面呈現高雄在智慧科技應用上的創新突破。此外，華碩集團也攜手高雄市政府，共同推動智慧城市發展，涵蓋教育、智慧生活、交通及AI基礎設施等多個領域的合作。

胡書賓致詞指出，運用智慧科技來建設智慧城市，不僅可以提高民眾的生活福祉，更可以透過實證場域的試煉，來加快科技進展的腳步，進而帶動城市新經濟的發展。我很佩服陳其邁市長決定發展智慧城市，讓高雄從傳統工業城市蛻變為充滿活力的新興科技城市。

胡書賓表示，2025年的高雄智慧城市展將聚焦「AI賦能」、「智慧醫療」、「淨零永續」三大核心主題，展出規模近500個攤位，全面呈現高雄在智慧科技應用上的創新突破。此外，展期三天內將舉辦17場跨領域專業論壇，預計吸引超過4萬名專業人士參與交流。本次展覽有三大特色亮點：

一、民生公共物聯網計畫：公私協力推動智慧防災與產業創新 今年首度移師高雄展出的「民生公共物聯網計畫」，透過公私協力推動從自主研發、感測器布建、數據整合與應用到產業化與國際推廣。展區將呈現空氣品質監測、高解析度空品預報、智慧水資源管理、智慧災害預警系統等亮點技術，透過創新科技提升防災效能、促進產業智慧化，實現人民有感的智慧城市。

二、打造南部智慧醫療產業聚落：今年的「智慧醫療主題館」集結18家醫院及學術機構，展現智慧醫療的創新應用。此外，展覽將舉辦「智慧醫院院長大會」及「2025智慧醫療論壇」兩場重磅醫療論壇，邀請百餘位醫療專家共同探討智慧醫療如何支援健康照護、減輕醫護負擔，為台灣邁向超高齡社會提供數位轉型解方。

三、推動綠色轉型，集結產官學研打造永續未來 本次展覽邀請中山大學、成功大學、高雄科技大學等南台灣知名學府，以及10家新創企業，展示能源管理、資源循環、智慧農業、綠色製造等領域的創新技術。同時，日月光投控（3711）、台灣中油、台電等企業也將展出淨零碳排解決方案，共同助力南台灣的綠色轉型。

胡書賓表示，總的來說，高雄智慧城市展的內涵不僅是展覽本身，更重要的是整個高雄提供出來做各種智慧科技實作場域所帶來的改變，舉幾個具體的案例跟大家分享，第一個是鴻海（2317）跟高雄市政府合作，以電動巴士蒐集各項城市資訊透過生成式AI平台彙整成管理資訊作為高雄城市管理的依據。上個月鴻海跟墨西哥Sorona州政府簽署合作備忘錄將發展當地智慧城市及新興產業，預計將要把高雄市政府合作的模式移植到Sonora州。

此外，華碩與高雄市政府也攜手推動智慧城市發展。在智慧生活、交通及AI基礎設施等領域合作，包括在壽山動物園佈建5G智慧化應用，提升遊客體驗，在鳳山衛武營藝術中心建置沉浸式互動展演平台，推動文化發展；另外華碩也與漢城客運推出智慧行車與淨零碳排解決方案，並透過亞灣A+計畫推動數位雙生技術，協助建立算力工程研發中心，強化高雄AI產業基礎。