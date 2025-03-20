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經長：台積電不可能變美積電 投資若影響國安不予核准

中央社／ 台北20日電
經濟部長郭智輝上午到立法院經濟委員會列席報告業務概況並備質詢。記者林伯東／攝影
經濟部長郭智輝上午到立法院經濟委員會列席報告業務概況並備質詢。記者林伯東／攝影

台積電宣布加碼赴美投資，經濟部長郭智輝今天表示，國外投資若影響國家安全、對國家經濟發展有不利影響等6項情形之一，經濟部將不予核准，以專業角度分析，台積電不可能變成「美積電」。

民進黨立委陳亭妃、國民黨立委張嘉郡今天在立法院質詢時詢問，郭智輝事前到底有沒有掌握台積電赴美投資案。

郭智輝表示，總統、國安會、行政院、經濟部等單位都有參與台積電赴美投資案的相關過程，但每個單位負責的過程不一樣，台積電赴美投資案會由經濟部投資審議會把關。

郭智輝澄清，政府單位都知道台積電投資案，但當天主持人詢問投資案金額，他不能講，也坦白講不知道確切的投資金額，卻被很多人斷章取義，說他不知道台積電投資案，相關報導都是「歪樓」，是非常惡質的斷章取義。

陳亭妃關切台積電合資入股英特爾傳聞，郭智輝表示，不是由台積電發布的新聞，代表是台積電沒有確認的事情，因此經濟部對於坊間的傳聞都不予評論。

此外，張嘉郡表示，政府對於企業赴中投資，設有「N-1」的相關規定，也就是赴中的製程技術須落後在台灣製程技術一個世代，但台積電赴美投資製程是否符合「N-1」規範，以及如何確保「N-1」規定落實。

郭智輝表示，「N-1」規範是自然而存在的，任何企業赴海外投資，一定是想要獲利賺錢，不會把不穩定的製程移到海外。

郭智輝表示，依照規定，國外投資若影響國家安全、對國家經濟發展有不利影響、違反國際條約或協定義務、侵害智慧財產權、違反勞動基準法引發重大勞資糾紛尚未解決、破壞國家形象，只要符合上述6項情形之一，經濟部將不予核准。

張嘉郡追問，若國家決策與美國利益衝突，政府如何確保台灣利益不受損，像是若台積電董事會決定更先進製程投資美國。郭智輝回應，董事會必須提出讓公司可獲利的決策，否則其他董事不可能同意通過，因此這個假設不成立。

郭智輝強調，海外投資案若影響台灣國家安全，就不會允許企業做這件事情。

國民黨立委賴士葆質詢時關切，台積電未來是否可能變成「美積電」。郭智輝說，就專業角度來說，「不可能」，他在半導體相關領域從業50年，可以很肯定的報告台積電不可能變成美積電，學術上的機率也很小。

台積電 經濟部

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