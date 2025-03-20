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2025智慧城市展 新光保全AI技術打造智慧安防新標竿

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
新光保全積極推動整合服務，善用AI技術打造智慧管理平台。圖／新光保全提供
新光保全積極推動整合服務，善用AI技術打造智慧管理平台。圖／新光保全提供

2025智慧城市展台北場即日起至3月21日盛大登場，新光保全以「Accelerated Computing, A Better Tomorrow」為主題，展示AI智能監控、智能巡邏、AI智慧安防、智慧建築管理及3D數位治理等創新應用，成為展會焦點，展現其在台灣智慧安防領域的領先地位。

智慧城市發展趨勢下，無人化服務成為焦點，新光保全推出24小時智能服務。智能業務本部總監黃鴻志表示，AI櫃檯可即時分析訪客需求，提供互動問答，不僅減少人力負擔，更能全年無休提供高效服務，並較傳統警衛節省空間與能源。此外，巡邏人員工作日益艱鉅，AI智能機器人與機器狗成為最佳幫手，搭載攝影機與雙向語音系統，能自動巡邏並即時回報狀況，提升管理中心應變能力，強化巡邏效率與安全性， 開創無人化服務新紀元。

傳統攝影機僅具備錄影功能，新光保全的AI智慧攝影機不僅能紀錄影像與聲音，還能辨識人形、煙霧與火災，並即時發出警報。透過3D建模技術，管理者可利用直覺化3D平台即時掌握現場狀況，取代傳統的平面監控，減少對硬體的依賴，優化監控軟體，提升操作便利性與判讀精準度，大幅提升管理效能。「未來，即使是剛入職的新手都能輕鬆使用。」黃鴻志表示。

本次智慧城市展中，新光保全（P區入口處）不僅展示最先進的AI技術，更積極推動智慧管理新模式，領航智慧安防。長期以來，新光保全致力於企業及政府合作，打造更安全的智慧城市，讓科技成為最堅實的安全後盾，守護每一個角落。

AI機器狗可全天候巡邏，提升城市安全管理效能。圖／新光保全提供
AI機器狗可全天候巡邏，提升城市安全管理效能。圖／新光保全提供
透過AI智慧監控平台，管理者可更容易即時掌握現場狀況，大幅提升管理效能。圖／新光保全提供
透過AI智慧監控平台，管理者可更容易即時掌握現場狀況，大幅提升管理效能。圖／新光保全提供
新光保全自行開發「AI智慧影像防護系統」，透過AI影像分析即時示警。圖／新光保全提供
新光保全自行開發「AI智慧影像防護系統」，透過AI影像分析即時示警。圖／新光保全提供

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