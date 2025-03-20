快訊

地牛翻身！中午12時52分花蓮規模3.8地震 最大震度花蓮4級

掐死馬國女大生為何連無期徒刑都撤銷？ 更一審解釋減刑原因

咳嗽救星？「無糖綠＋半糖紅」偏方熱議 醫證實：有科學依據

雙鴻打進液冷快接頭供應鏈 獲輝達認證通過

中央社／ 美國加州聖荷西19日電

散熱大廠雙鴻進攻液冷市場火力全開，除了水冷板（ColdPlate）、分歧管（Manifold）等液冷關鍵零件原本就在輝達（NVDIA）供應鏈名單內，雙鴻新切入快接頭、機櫃市場，產品皆已獲得輝達認證通過。

今年輝達GTC大會現場，特別設置了一整面牆，完整公開MGX AI伺服器架構平台的完整生態系，讓推薦供應商清單（RVL）全曝光。雙鴻除了原本大家熟知的分歧管、水冷板打進輝達供應鏈，雙鴻的英文名字Auras也赫然出現在快接頭和機櫃項目的推薦清單上。

雙鴻董事長林育申向中央社記者證實，雙鴻在液冷快接頭領域已經布局許久，這2個月正式獲得輝達認證通過，預計第2季底開始出貨。

林育申表示，由於液冷散熱市場快速起飛，光是1條分歧管就需要多達43顆快接頭，造成市場上的快接頭供應緊俏，隨著雙鴻產品通過輝達認證，接下來雙鴻自家的分歧管、水冷板所需的快接頭，會慢慢轉為自己供應。

林育申在GTC大會現場接受中央社獨家專訪，他表示，隨著AI伺服器的電源功率愈來愈大，氣冷已經不夠，液冷成為大勢所趨，市場成長快速。

輝達去年底推出的GB200 AI伺服器，首度導入液冷散熱，帶動雙鴻相關產品出貨起飛，林育申說，液冷散熱去年占營收比重僅約10%，今年比重將會過半，成為主要營運動能。

雙鴻去年營收新台幣157.78億元，年增24.1%，歸屬母公司業主淨利18.92億元，比2023年大幅成長53.69%，每股純益21.23元，年賺超過2個股本，創歷史新高。

進入2025年，雙鴻維持強勁動能，今年前2月營收26.77億元，年增33.07%。林育申預告，隨GB200出貨轉順，加上下半年GB300將推出，雙鴻下半年成長幅度會更強。

營收 輝達 雙鴻

延伸閱讀

黃仁勳談中國市場：輝達遵守法律 支持各國發展AI

談關稅戰影響…黃仁勳：美國本土製造對保持靈活性很重要

看好輝達技術前瞻性 蔡力行：聯發科一開始就All in

輝達：AI客戶需求驚人 黃仁勳強調算力「正前所未有飆升」

相關新聞

台積電在美大舉擴產 台廠供應鏈受惠新商機！漢唐、牧德…目標價、買賣時機一次看

台積電在美國大舉擴產，台廠相關供應鏈可望迎來新商機。

陳其邁參加GTC大會為AI產業找機會 體驗機器人Blue

高雄市長陳其邁率團參加輝達（NVIDIA）GTC技術大會，期間也參觀鴻海、思科、美光、和碩、聯發科、NVIDIA Rob...

傳遭調查局搜索 京元電澄清：並無此事

媒體今天上午報導，調查局北機站搜索半導體晶圓測試廠京元電，對此京元電上午發布重大訊息澄清，並無此事

2025智慧城市展 新光保全AI技術打造智慧安防新標竿

2025智慧城市展台北場即日起至3月21日盛大登場，新光保全以「Accelerated Computing, A Bet...

Gogolook 樂齡防詐！滿50歲《Whoscall進階版》半年免費

詐騙手法日益精進，新興的AI詐騙案件更是層出不窮，為協助樂齡族群透過防詐科技工具提升防詐能力，一卡通iPASS MONE...

台達電於 NVIDIA GTC 2025展示下世代 AI 資料中心電源與散熱方案

台達電（2308）20日宣布參與NVIDIA GTC 2025，展出全方位的下世代電源和液冷解決方案，能為搭載NVIDI...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。