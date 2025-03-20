雙鴻打進液冷快接頭供應鏈 獲輝達認證通過

散熱大廠雙鴻進攻液冷市場火力全開，除了水冷板（ColdPlate）、分歧管（Manifold）等液冷關鍵零件原本就在輝達（NVDIA）供應鏈名單內，雙鴻新切入快接頭、機櫃市場，產品皆已獲得輝達認證通過。

今年輝達GTC大會現場，特別設置了一整面牆，完整公開MGX AI伺服器架構平台的完整生態系，讓推薦供應商清單（RVL）全曝光。雙鴻除了原本大家熟知的分歧管、水冷板打進輝達供應鏈，雙鴻的英文名字Auras也赫然出現在快接頭和機櫃項目的推薦清單上。

雙鴻董事長林育申向中央社記者證實，雙鴻在液冷快接頭領域已經布局許久，這2個月正式獲得輝達認證通過，預計第2季底開始出貨。

林育申表示，由於液冷散熱市場快速起飛，光是1條分歧管就需要多達43顆快接頭，造成市場上的快接頭供應緊俏，隨著雙鴻產品通過輝達認證，接下來雙鴻自家的分歧管、水冷板所需的快接頭，會慢慢轉為自己供應。

林育申在GTC大會現場接受中央社獨家專訪，他表示，隨著AI伺服器的電源功率愈來愈大，氣冷已經不夠，液冷成為大勢所趨，市場成長快速。

輝達去年底推出的GB200 AI伺服器，首度導入液冷散熱，帶動雙鴻相關產品出貨起飛，林育申說，液冷散熱去年占營收比重僅約10%，今年比重將會過半，成為主要營運動能。

雙鴻去年營收新台幣157.78億元，年增24.1%，歸屬母公司業主淨利18.92億元，比2023年大幅成長53.69%，每股純益21.23元，年賺超過2個股本，創歷史新高。

進入2025年，雙鴻維持強勁動能，今年前2月營收26.77億元，年增33.07%。林育申預告，隨GB200出貨轉順，加上下半年GB300將推出，雙鴻下半年成長幅度會更強。