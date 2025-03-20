Gogolook 樂齡防詐！滿50歲《Whoscall進階版》半年免費

詐騙手法日益精進，新興的AI詐騙案件更是層出不窮，為協助樂齡族群透過防詐科技工具提升防詐能力，一卡通iPASS MONEY APP攜手信任科技服務商Gogolook（6902）旗下國民防詐App Whoscall（象卡來） 於3月21日至3月31日期間，針對iPASS MONEY APP 50歲以上用戶免費提供長達半年的 《Whoscall 進階版》 ，鼓勵樂齡長輩使用防詐工具，主動學習防詐知識。

國民防詐 App Whoscall 協助一卡通 iPASS MONEY 樂齡用戶防詐

根據警政署刑事警察局統計，2024年上半年「假冒公務機關詐騙案」的被害人中，超過 65%為50歲以上族群，顯示樂齡族群易成為詐騙鎖定目標的高風險對象。為了提高樂齡族群對詐騙的警覺性及防詐知識的掌握度，一卡通與 Whoscall 合作，在2025年3月21日至3月31日期間，提供年滿50歲的用戶長達半年的《Whoscall 進階版》服務，只需登入iPASS MONEY APP，確認符合兌換資格， iPASS MONEY 活動結束後將透過簡訊發送免費進階版序號，助樂齡族群全面提升通訊安全，有效降低詐騙風險。

Gogolook 共同創辦人暨執行長郭建甫表示，透過與一卡通攜手在防詐領域的積極投入，不僅展現對政府打詐政策的支持，也提升企業在 ESG方面的影響力。此次與 iPASS MONEY APP的合作，將幫助 Whoscall 進一步拓展樂齡與新用戶族群，加速邁向千萬用戶目標，透過防詐創造雙贏。

郭建甫強調，未來我們將持續推動樂齡族群關注詐騙防範議題，確保長輩也能享有安全的數位通訊環境。我們鼓勵年輕族群協助家中長輩下載 Whoscall APP，透過科技工具即時辨識風險來電，有效降低因資訊落差而受騙的風險。

一卡通總經理鄭鎧尹表示，一卡通致力於推動永續發展及綠色金融服務，詐騙手法日新月異，保障用戶交易安全是一卡通的重要使命。目前一卡通 iPASS MONEY 用戶數超過 680 萬，電支用戶數為市佔第一，一卡通儲值卡亦發行超過 5,000 萬張，此次與 Whoscall 合作，透過 iPASS MONEY APP 提供樂齡族免費的進階版防詐服務，希望能幫助長輩提升防詐保護力，也應嘗試學習使用更多防詐功能、主動識別詐騙，提升警戒心。