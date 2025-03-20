Google 推平價版手機 Pixel 9a 對陣 iPhone 16e

Google在台灣時間3月19日晚間正式發表新平價版手機Pixel 9a，升級電池容量與相機功能，售價16,490元起，台灣上市時間尚未定案。搶先上市與過去在Google IO大會後才發表的時程不同，以更先進Gemini AI 功能競逐iPhone 16e的平價機市場。

Pixel 9a將是Google委託三星代工手機晶片的最後一款產品，預計今年下半年推出的旗艦手機Pixel 10系列將由台積電（2330）操刀Google自研的Tensor G5晶片。

Google將手機視為對個人推動AI服務的重要設備。過去由台灣大（3045）、momo購物網、Pchome 24h、蝦皮及Google商店官網等通路銷售，去年起中華電信（2412）也加入，銷售Pixel 9系列產品。中價位新機上市也為鴻海（2317）、穩懋（3105）、晶技（3042）、GIS-KY（6456）等台灣供應鏈帶動營收。

近期Pixel 9a系列相關資訊陸續被外媒透露，a系列定位為中階機型，根據通路業者指出，Pixel 9a將具備Gemini AI功能以及大容量電池，有AI照片後製修圖工具與多種功能。