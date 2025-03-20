駐美代表：最先進IC技術成熟 會在美製造

我國駐美代表俞大㵢近日接受華爾街日報的訪問，俞大㵢指出，台積電（2330）最先進的晶片會先在台灣製造，一旦技術成熟，就有可能在美國製造。

俞大㵢的說法，有媒體質疑「最先進晶片將在美國生產」，與府院先前說法似有不同。但我駐美代表處說明，俞大㵢受訪時強調，最新先進晶片將首先在台灣生產，待技術成熟後，才會轉移至其他包括美國在內的地方生產，並無報導所稱最先進晶片將在美國生產之事。

台積電董事長魏哲家月初宣布，台積電將在美國額外投資1,000億美元，魏哲家並與賴清德總統連袂舉行記者會，強調核心研發仍在台灣，而美國擴大投資對此毫無影響。行政院長卓榮泰也說，根留台灣、壯大台灣才是政策目標。

對於美國總統川普宣稱台積電的投資案，將讓最先進的晶片在美國生產製造，俞大㵢對此表示同意。