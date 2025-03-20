美將力阻大陸取得晶片 盧特尼克點出台灣重要性

美國商務部長盧特尼克18日表示，川普政府正尋求企業和外國政府的協助，阻止中國大陸取得美國的晶片。盧特尼克重申他認為中國人工智慧（AI）公司DeepSeek不當使用美國晶片，並警告美國若失去台灣晶片，將無法製造汽車。

盧特尼克（Howard Lutnick）在美國商務部轄下單位「工業暨安全局」（BIS）會議中表示：「人們拿走我們的晶片，並將它們轉移到中國以獲取金錢。」「有時候不是很多錢，有時金額龐大，但他們試圖透過幫助那些反對的人，來破壞我們的生活方式。」

他還說，川普政府打算嘗試把出口管制納入貿易協議中，「讓各國決定自己是否支持美國、自由以及西方生活方式，或是著迷於賺取更多金錢，或買更便宜的東西，以至於願意出賣自己的靈魂」。

此外，盧特尼克也警告，如果美國「失去台灣」，不能再取得台灣晶片，那些晶片無法到手，就沒辦法製造汽車。

盧特尼克早在今年1月29日赴美國參議院參加任命確認聽證會時，就至少兩度提及台積電（2330）。他當時說，期盼將半導體產業帶回美國，創造優質就業機會，讓美國回歸創新。

他還說，英特爾開創晶片產業，然後全世界開始利用美國晶片，「台積電利用了我們，在某種程度上從我們手中奪走它」，如今美國太依賴台灣，需要確保國家安全。

他彼時也矢言，要拖慢中國在AI領域的進步。他說，DeepSeek竊取了美國技術，創建一個「成本極低」的AI模型。

盧特尼克3月18日也提及，川普努力提高美國鋁、鋼鐵、半導體晶片和其他商品的生產，「我們需要製造無人機，我們需要保護我們的無人機。我們需要建立資料中心。」