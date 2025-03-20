台積董事會未談投資英特爾 劉鏡清：最新製程一定在台灣

台積電（2330）搶救英特爾傳聞不斷，國發會主委劉鏡清昨（19）日表示，「這就像柴油和汽油很難混在一起燒」，截至目前，台積電董事會從未談過投資英特爾一事。他強調，台積美國廠製程至少落後台灣三年，最新製程一定在台灣。

立法院經濟委員會昨日邀請劉鏡清業務報告，由於國發基金是台積電股東，劉鏡清是台積電法人董事代表，立委關注台積電赴美投資，關鍵技術是否外流，台積電搶救英特爾傳聞是否屬實？

民進黨立委邱議瑩指出，台積電赴美投資，在台、美都引起相當大關注，雖然就半導體戰略考量和商業立場，是應該全球布局，但站在國家發展策略上，則是聚焦在台積電會不會變成美積電？無黨籍立委陳超明則問，政府是否會堅持台積電最新、最關鍵技術不會赴美？

圖／經濟日報提供

劉鏡清表示，賴清德總統一直有「經濟日不落國」願景，企業立場也希望讓自己國際化，才能有更大市場，且包括NVIDIA、IBM、微軟等國際大廠來台，也從沒發生機密外洩，也沒因此變成台灣公司，「我們要相信台積電可以自己保護自己」。

劉鏡清強調，對台積電赴美投資，政府有三原則一定會把握，包含最新技術不會過去、最關鍵技術不准過去、國家安全優先，而且一定適用「N-1」規定。

劉鏡清還提到，台積電到大陸南京設廠20年，也從沒有發生機密外洩，因此關鍵在公司管控，且就他了解，台積電裡面沒有硬碟、USB，所有的資料都在雲端。

劉鏡清表示，台積電確實有跟政府討論過，關於最新製程、最關鍵技術一定是在台灣進行順利才會赴美，這一點政府會堅持到底，並且守住這個原則。

劉鏡清也說，我們不會懷疑我們的友邦（美國），但該堅持的還是會堅持，但「要保台積電也不需要抗美」。

此外關於台積電擴大赴美投資引發供應鏈出走憂慮，劉鏡清則表示，這怎麼能說是「出走」呢？希望這一波台灣廠商有機會到美國做更大、更多生意，也相信這一波供應鏈赴美投資對台灣產業會有非常好的正向幫助。

劉鏡清指出，台灣過去那麼多產業，如今能夠茁壯，尤其電子產業這麼壯大，都是因為這些廠商立足台灣，放眼全球市場。「世界給我們這麼大的市場，讓我們創造這麼大的電子產業，而且影響全球整個供應鏈」。