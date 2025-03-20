輝達：AI客戶需求驚人 黃仁勳強調算力「正前所未有飆升」

輝達執行長黃仁勳美西時間18日於GTC大會專講時表示，輝達Blackwell平台晶片已全面量產，業界對輝達的AI算力需求「正前所未有飆升」，客戶需求驚人，「現在AI運算正處於關鍵拐點」。

黃仁勳以「AI人工智慧時代如何帶動全球新產業革命發展」為題，發表專講。他提到，北美四大雲端服務供應商（CSP）去年購買130萬片輝達Hopper架構AI晶片，今年以來已採購360萬片輝達Blackwell架構晶片，預估2028年資料中心資本支出規模突破1兆美元（約新台幣33兆元）。

黃仁勳並多次提到AI運算單元（token）大量應用在生活、交通、醫療等場景應用，對token運算需求有增無減。他直言：「在我看來，過去這一年裡，幾乎全世界都誤判了這一點。」黃仁勳上述談話，業界解讀為反擊DeepSeek模型問世，運算需求可能下降的觀點。

黃仁勳GTC大會專講重點 圖／經濟日報提供

輝達股價在黃仁勳演講前便下跌近1%，收盤跌幅拉大至3.4%，美超微、Meta等輝達概念股同步重挫，台灣AI族群昨天表現同樣青筍筍，僅最大亮點矽光子共同封裝光學（CPO）夥伴波若威（3163）逆勢收漲3%，其餘都失色。台積電（2330）、鴻海（2317）更是雙雙破底。惟輝達19日早盤股價回神，上漲約2%。

黃仁勳一開場即形容去年輝達GTC大會像搖滾演唱會，今年GTC大會更像是「AI界超級盃（Super Bowl）」，但這次AI超級盃的所有人都是贏家。

他認為，隨著代理型AI（Agentic AI）運算量快速飆升，自駕車、機器人時代已來臨。

黃仁勳說，AI只花了十年就取得出乎意料的進展，過去五年產業聚焦生成式AI，教AI如何把文字轉成圖像和影音，「現在AI運算正處於關鍵拐點」，隨代理型AI應用逐漸成熟，當前AI推理模型遠超過以往的訓練模型，透過思維反覆推理、規劃分析，「AI的運算量需求，比去年（生成式AI時代）更多出100倍。」

黃仁勳強調，客戶對於Blackwell晶片需求令人難以置信。隨著加速運算應用在各行各業，支援的就是CUDA-X庫，未來每個公司都會有兩個工廠，一個用來生產產品，另一個則是AI運算工廠。

黃仁勳認為，AI市場從訓練轉向推理，成本更低、更節能的最強推理運算，會是下一代AI技術的決勝關鍵。