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英業達「智慧醫材」成功商轉 助新光醫院傷口診治 AI 化

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
英業達智慧醫材已成功步入商轉。英業達／提供
英業達智慧醫材已成功步入商轉。英業達／提供

代工大廠英業達（2356）正式宣布，旗下智慧醫材「英愛膚 智慧傷口軟體」(衛部醫器製字第 008105 號) 取證半年後終於成功商轉，由單一科室的臨床應用，拓展至全院、居家等使用情境，逐步擴大服務範圍，於2025年落地新光醫院，助攻全院傷口診治流程AI化、數位化及自動化，減輕醫護作業負擔，提升傷口病患的照護品質。

隨著台灣進入超高齡化社會，慢性病人與其傷口診治需求也因此激增。然而，傷口專科醫護人員的養成通常需要數十年，人力短缺已然成為當前的困境。據統計，醫院一年傷口診治數量平均高達2萬筆，每年以約15%之比例持續增長。面對傷口診治供需失衡的課題，英業達 AI 智慧醫療團隊與新光醫院整形外科林育賢主任在多次商談後，決心攜手優化院內既有流程，不僅導入英業達的 AI 智慧傷口軟體，輔助更多非專科醫護人員判讀傷口，也進一步優化整體工作流程，將全院傷口病患診斷與照護推向AI化、數位化及自動化。

新光醫院的整形外科林育賢主任表示，英業達智慧醫材「英愛膚 智慧傷口軟體」，透過即時判讀多種傷口病癥，輔助全院各科室，如門診、急診、病房等非傷口專科的醫護人員進行傷口判讀，縮短等待會診的時間，降低延誤治療的風險。

為了更貼近實際需求，研發過程中，英業達AI智慧醫療團隊不僅聆聽第一線醫護人員的心聲，也積極與院內資訊單位協作，評估現行醫療系統與平台狀態，將「英愛膚 智慧傷口軟體」無痛導入院內。此外，更結合多年來的 AI 研發製造能力，與軟硬體整合經驗，規劃建置其他 AI與軟體服務，提升院方在資訊數位化與流程自動化的效率。

研發團隊預估，本計畫不僅可提升 90% 的會診診斷與處置建議效率，並增加 10% 的傷口照片合格率。針對醫護人員庶務性工作，也可降低 25% 的紀錄填寫時間，縮短作業工時。

英業達與新光醫院積極合作，全面導入「英愛膚 智慧傷口軟體」與其他 AI與軟體服務。在未來，雙方將以傷口診治應用為基礎，簽署合作備忘錄，擴大AI判讀傷口的應用範疇，建立更精準、更全面的慢性與急性傷口的診治服務流程，創造醫院、醫生以及病患三方共贏。

AI 軟體 醫護人員

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