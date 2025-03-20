救英特爾？ 台積董事會從未討論

台積電宣布擴大赴美投資後，市場又傳出台積將揪團拯救英特爾，身兼台積電董事的國發會主委劉鏡清表示，董事會從來沒討論過這個議題，「這就像柴油和汽油很難混在一起燒」。

針對美國總統川普多次表示台積將投資美國兩千億美元，劉鏡清也說，川普應該是把未來台積赴美後的營運費用或供應鏈赴美投資的費用算進來。

立法院經濟委員會昨邀請劉鏡清業務報告，台積電投資美國成為朝野立委關注焦點。劉鏡清指出，台積電赴美投資，政府有三個原則會把握得很清楚，包括最新的技術不會過去、最關鍵的技術不准過去、國家安全優先，而且一定適用「N-1」規定。

劉鏡清表示，台積電確實有和政府討論過，關於最新製程、最關鍵技術一定是在台灣進行順利了才會赴美，這一點一定會堅持到底，並且守住這個原則。他說，我們不會懷疑我們的友邦（美國），但該堅持的還是會堅持，但「要保台積電也不需要抗美」。

無黨籍立委陳超明關切台積電是否接受與英特爾合作一事，劉鏡清指出，他可以很肯定地說，董事會從來沒討論過這個問題，而且兩家公司就像汽油跟柴油，很難混在一起燒，這是有難度的。

此外，台積電董事長魏哲家三日在白宮宣布投資美國一千億美元，國民黨立委王鴻薇詢問劉鏡清，台積電二月在美國舉行董事會是否有討論此投資案，如果有決議為何未公告？若未討論通過，魏哲家逕行宣布是否有違反公司治理的疑慮？

劉鏡清表示，他身為台積電董事，必須遵守公司治理與營業秘密等規範，不方便透露董事會內容，但他比社會大眾早知道這件投資案。王鴻薇追問他是在董事會知道的嗎？劉鏡清則說，他是和政府同步知情。

至於相關作法是否違反公司治理？劉鏡清說，正統作法是公司會在董事會取得概要授權，確定後會提出完整計畫，經過董事會核定後，才會送件到經濟部審議。王鴻薇質疑難怪外界會質疑有外力介入，劉鏡清回應，他沒辦法說明董事會內容，但沒有說董事會沒有討論。

針對川普多次表示台積電將投資美國兩千億美元，王鴻薇詢問川普是口誤或膨風？劉鏡清指出，他有向台積電了解此事，台積電也表達很清楚，同時也對媒體回應這件事情不存在。

劉鏡清表示，他認為川普應是把台積電赴美投資後的營運費用，或供應鏈投資費用都算進去；實際金額應該如同先前所說，除了拜登政府時期時期宣布投資的六五○億美元，加上近期宣布加碼的一千億美元。