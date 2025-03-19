快訊

獨／北檢稱「視察」沈慶京住院 公文證當天赴醫院「訊問」

Google推平價AI手機Pixel 9a 台灣團隊扮要角

中央社／ 台北19日電

Google今天發表人工智慧（AI）平價手機Pixel 9a，採用全新升級的相機系統與流線設計，內建Google Tensor G4晶片、AI助理Gemini，台灣的工程研發團隊高度參與開發，售價新台幣1萬6490元起，將於4月上市。

Pixel 9a在台灣將推出曜石黑、陶瓷米、莓果粉與全新鳶尾紫共4款顏色，提供128 GB儲存空間選項，售價為1萬6490元。曜石黑與鳶尾紫版將推出256 GB容量選項，滿足對手機有較大儲存空間的使用者需求，售價1萬9990元。

Google在官方部落格發文說明，Pixel 9a是Pixel A系列的第7代裝置，台灣的工程研發團隊也高度參與開發。新機以全新平面邊框和圓潤邊角設計，打造簡約外型，同時提升使用時的握持舒適度。

相較於前一代，Pixel 9a擁有更大的全新6.3吋Actua螢幕，亮度提升35%，最高可達2700尼特，並支援最高120 Hz更新率，即使在陽光照射下，也能清楚查看螢幕上的內容。

Pixel 9a配備全新升級的雙後置鏡頭系統，包括4800萬像素主鏡頭和1300萬像素超廣角鏡頭，是第一款加入「微距對焦」以及可在夜視模式下使用「天文攝影」錄製短片的A系列手機。

Pixel 9a內建的AI模型Gemini具備擴充功能，能夠整合Google地圖、日曆、Gmail和YouTube等不同Google應用程式，更有效率完成待辦事項。

Pixel 9a擁有Pixel系列中最出色的電池續航力，在一般使用情況下可超過30小時，開啟超級省電模式可長達100小時以上。Pixel 9a還具備升級的IP68抗水防塵等級，並提供長達7年的作業系統、安全性更新及Pixel Drop功能推送。

Google Pixel

延伸閱讀

仁寶3款「MGX 架構」新型高效能 GPU伺服器平台GTC大會亮相

助攻中小企業創新升級 南市SBIR最高補助500萬元

Alphabet以逾1兆收購Wiz 創公司歷來最大收購案

黃仁勳發表機器人開源引擎 實體驚喜登上GTC舞台

相關新聞

群聯擴展aiDAPTIV+ GPU記憶體擴充能力 支援更多平台

全球NAND控制晶片暨儲存方案技術領導廠商 群聯（8299）今（19）日宣布，其邊緣AI 訓練與推論解決方案aiDA...

台積電發192億元綠債 用於綠建築再生能源及環保支出

晶圓代工廠台積電今天決議發行新台幣192億元無擔保普通公司債，為綠色債券，募得資金將用於綠建築、使用再生能源及綠色環保相...

輝達開源Isaac GR00T N1優化AI訓練 黃仁勳對人型機器人有信心

根據研調機構集邦（TrendForce）最新研究，輝達（NVIDIA）GTC 2025發表Isaac GR00T N1通...

展望樂觀…浪凡業務規模擴大 今年營運挑戰新高

國內網路直播龍頭廠浪凡（6165）董事長王冠中19日指出，公司各項業務不僅均已上軌道，且持續擴大中，預估今年無論營收或獲...

仁寶前進GTC展出三款全新伺服器平台 總經理伯納多羅親自帶隊

仁寶（2324）今年首度前進GTC大會，由仁寶總經理伯納多羅親自帶隊參展，仁寶發表採用NVIDIA MGX架構的三款全新...

廣達旗下雲達前進GTC 展出GB300機櫃、側車式水冷解決方案

廣達（2382）旗下雲達今年在GTC 2025大秀肌肉，以「探索全新AI疆界」為主題，展出輝達（NVIDIA）Black...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。