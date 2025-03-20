輝達GTC大會 這一次凸顯台灣關鍵地位

經濟日報／ 特派記者劉芳妙／美國舊金山18日電

今年輝達GTC大會很不一樣，開場前安排美國Podcast龍頭Acquired團隊進行Live訪談，聯發科（2454）執行長蔡力行及鴻海（2317）董事長劉揚偉現身成座上賓；輝達執行長黃仁勳演講的螢幕公開展示TSMC（台積電（2330））；會後複製黃仁勳最愛的台灣夜市場景，邀請貴賓一遊。台積電剛宣布赴美擴大投資，現在GTC展現濃厚台灣味，凸顯台灣在全球AI價值鏈關鍵地位。

去年的GTC大會猶如聲光效果俱佳的黃仁勳個人搖滾演唱會，外界除了期待輝達在GTC大會上端出的新品，黃仁勳就像超級巨星，舉手投足都是GTC的亮點，引爆AI趨勢話題。

黃仁勳今年GTC大會專講在美西時間18日上午10時登場，並開放聽眾提前入場，為了黃仁勳專題演講前熱場，Acquired現場脫口秀，邀多位專家暢談AI，除了蔡力行及劉揚偉出場，前英特爾執行長基辛格、戴爾創辦人麥可‧戴爾等科技業重量級大咖也現身。來自台灣的和碩董事長童子賢、華碩董事長施崇棠、英業達董事長葉力誠、雲達雲達總經理楊麒令、也都親自參與，展現輝達AI生態圈實力。

主持人訪問到蔡力行時，總是一身黑皮衣的黃仁勳突然穿起紅圍裙，客串起連鎖餐廳Denny's外送員亂入，為來賓送上他最愛的鬆餅餐點，同時聊起年輕趣事。

董事長 輝達 黃仁勳

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