GTC大會 代工協力廠同步秀肌肉

輝達執行長黃仁勳美西時間18日揭露未來三年AI晶片發展藍圖，其AI伺服器代工協力廠同步秀新品肌肉，鴻海（2317）、廣達（2382）、緯創（3231）、和碩（4938）、英業達（2356）、仁寶（2324）等都在GTC大會發表全新AI伺服器產品。輝達最大伺服器代工夥伴鴻海董座劉揚偉現身GTC大會現場，高喊今年伺服器業務營收將強勁成長。

劉揚偉今年親征GTC大會。他在現場受訪指出，鴻海已經是全球最大AI伺服器供應商，隨著AI市場蓬勃發展，鴻海將是最大受惠者，今年營運成長可期，最大變數則是美國總統川普的政策。對於鴻海伺服器營收是否有機會超越消費智能產品，劉揚偉表示「兩年內一定會」，最快今年就有機會達成。

鴻海集團在GTC大會期間發表一系列新品，包括與輝達共同開發的次世代GB300 NVL72平台、人形機器人以及數位孿生技術實例，並展示旗下企業各種機器人運用場域，包括半導體複合型機器人，結合高階視覺辨識與精密運動技術，為半導體行業提供智慧轉運解決方案，AI護理機器人Nurabot也首度亮相。

和碩雖是AI伺服器後進者，今年也積極參與GTC大會，由董座童子賢率隊，展示旗下最新高密度GPU機櫃解決方案，該產品基於輝達GB300 NVL72平台打造。據悉，童子賢除了參與GTC大會之外，也將於20日前往聖塔克拉拉，參加和碩新辦公室啟用典禮，顯示和碩布局的美國決心。

廣達旗下雲達、緯創集團旗下緯穎、仁寶也精銳盡出。雲達、緯穎分別展出輝達Blackwell Ultra平台HGX B300及GB300系列最新AI伺服器及先進液冷技術，仁寶也發表三款NVIDIA MGX架構全新伺服器平台。

雲達展出QCT QoolRack側車式水冷解決方案，可搭配任何搭載NVIDIA HGX 8-GPU的QCT伺服器機櫃；緯穎則秀出機櫃級冷卻管理系統UMS100L，專為DLC液冷機櫃、浸沒式液冷水箱與資料中心設施設計。