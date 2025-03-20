黃仁勳：通用機器人時代來臨 端出全球首款基礎模型

經濟日報／ 記者鐘惠玲／台北報導

輝達執行長黃仁勳18日GTC大會專講時強調，通用機器人時代來臨，外型可愛的人形機器人Blue現身與他互動，讓外界對於人形機器人的未來發展充滿想像空間。輝達也宣布發表全球首個開放式、可完全自訂的人形機器人基礎模型Isaac GR00T N1。

法人看好，輝達推出全球首個開放式機器人基礎模型，不僅展現其推動相關技術發展的企圖心，也有望持續做大機器人市場商機。

黃仁勳指出，通用機器人的時代已經來臨，有了Isaac GR00T N1及全新的資料產生與機器人學習架構，各地的機器人開發者將開啟AI時代的下一個重要領域。

輝達Isaac GR00T N1是預先訓練並提供給全球機器人開發人員的完全可客製化模型系列中的第一款，可加速推動全球勞動力不足的產業進行轉型。

輝達指出，Isaac GR00T N1基礎模型採用雙系統架構，靈感來自於人類的認知原理，其中「系統 1」是快速思考的動作模型，反映人類的反射或直覺，「系統 2」則是緩慢思考的模型，用於深思熟慮，做出有條理的決策。在視覺語言模型的支援下，「系統2」會對機器人所處環境和接收指令進行推理以規畫行動，由「系統1」執行，成為機器人身上精確連續的動作。

機器人 輝達 黃仁勳

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