看好輝達技術前瞻性 蔡力行：聯發科一開始就All in

輝達執行長黃仁勳18日GTC大會專講開場前，邀來美國Podcast龍頭Acquired在現場脫口秀，與多位專家暢談AI，聯發科（2454）執行長蔡力行成為座上賓並透露，在輝達發展初期，聯發科就看好輝達的技術具前瞻性，當時就參與輝達相關投資，而且一開始就「All in（梭哈全下）」。

黃仁勳以「AI界超級盃（Super Bowl）」來形容今年GTC大會，今年開講前的脫口秀，更像是球賽開打前球評的評論，話題圍繞AI技術對產業帶來革命性影響。

蔡力行18日在黃仁勳專講前透露，聯發科非常看好輝達，早在輝達發展初期就積極合作，而且一開始就「All in」。法人看好，聯發科與輝達強強聯手，是聯發科後續在AI領域衝鋒的最佳夥伴，也為聯發科開啟更多成長動能。

聯發科與輝達攜手合作多年，尤其近年聯發科積極拓展非手機以外的應用，憑藉和台積電在先進製程的深度合作，以及在先進封裝技術的專業能力，聯發科具備進一步擴展客戶群的優勢，爭取擴大輝達訂單。

在智慧座艙方面，聯發科攜手輝達，合作為軟體定義汽車提供完整的智慧座艙方案，由聯發科開發整合輝達GPU小晶片（chiplet）的汽車系統單晶片，搭載輝達的AI與繪圖運算IP。

雙方規劃，輝達的DRIVE OS、DRIVE IX、CUDA與TensorRT等軟體將可在聯發科的智慧座艙解決方案上運作，以開創最新的AI智慧座艙功能，相關產品預計今年末推出，並於2026年、2027年供應到汽車客戶端。

今年AI邊緣運算市場崛起，中國大陸、日本、歐洲及美國等大廠進攻AI語言模型市場，中低成本的高速運算（HPC）晶片成為推論市場首選。

業界傳出，大陸AI新創DeepSeek成功開拓低成本AI商機，聯發科、輝達合作的AI超級晶片獲客戶追單，推升聯發科今年業績再衝新高。

此外，輝達在今年GTC大會新AI晶片、光通訊應用連發，也宣布推出兩款AI超級電腦，以及秀出可進行自主工作的AI機器人。外界預期，輝達衝刺個人AI超級電腦，合作夥伴聯發科將是大贏家。

輝達這次推出兩款個人AI超級電腦，其中一款是搭載Grace Blackwell平台的DGX個人AI超級電腦DGX Spark，標榜是世界上最小的AI超級電腦，並針對桌上型電腦的外型尺寸進行最佳化，前身即為與聯發科共同開發的個人AI超級電腦Project DIGITS。

黃仁勳在今年元月CES上宣布，與聯發科合作開發GB10 Grace Blackwell超級晶片，該公司也推出搭載此晶片的全球最小個人AI超級電腦Project DIGITS，聯發科主要負責GB10超級晶片中的CPU開發。