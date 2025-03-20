輝達GTC大會 大摩點出五趨勢 按讚14台廠

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導

外資摩根士丹利證券出具最新報告，點出今年輝達GTC大會幕後「五大趨勢」之外，直言最大亮點在於點出下世代AI晶片Rubin可能於5月開始在台積電（2330）試產，並按讚台積電、世芯-KY（3661）、台達電（2308）等14檔個股，均給予「優於大盤」評等。

大摩指出，今年GTC大會當中，MGX生態系統供應商的更新僅是暖身，投資人聚焦「五大趨勢」包括：採用全新Cordelia模組設計的GB300 NVL72／NVL144伺服器機架、首款機架級Switch晶片NVLink Switch於共封裝光學（CPO）技術採用、Rubin GPU後市發展、地端軟體（On-Premises）的AI算力需求、大陸AI前景。

大摩半導體產業分析師詹家鴻表示，即便輝達尚未推出Rubin平台產品，但可能會在產品藍圖中強調Rubin。另根據調查，Rubin晶片預計5月在台積電試產，並於9月提供工程樣品給下游客戶，前景可期。至於GB300主要更新Cordelia模組，詹家鴻指出，據供應鏈檢查，若GB300能在第3季末開始量產，鑑於改進系統組裝，可能緩解投資人對Blackwell晶片庫存風險的擔憂，下游看好緯創、鴻海、廣達、緯穎等台廠，皆為「優於大盤」評等。

台積電 晶片

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