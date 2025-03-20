黃仁勳：通用機器人時代來臨 「Blue」驚喜現身
輝達執行長黃仁勳美西時間18日在GTC大會發表專講，終場壓軸人形機器人「Blue」驚喜現身，現場一陣驚呼，黃仁勳並高喊：「通用機器人的時代已經來臨」。
法人看好，隨著AI快速發展，機器人應用將百花齊放，所羅門（2359）、中光電（5371）、上銀（2049）、亞光（3019）等相關台廠也將大咬商機。
18日亮相的輝達人型機器人Blue搭配輝達最新Isaac GR00T N1機器人通用基礎模型。黃仁勳在去年GTC大會拋出AI機器人的概念，掀起科技業新旋風，Blue於18日亮相，再度驚艷現場。
黃仁勳專講最後壓軸，電影《星際大戰》登場，影片中的機器人Blue突然從片中走出舞台，向黃仁勳打招呼，黃仁勳看著他說：「看看你多麼聰明，站到這裡，很好就是那裡。」因為黃仁勳的誇讚，Blue還高興的搖屁股。
黃仁勳最後說，「午餐時間到了，該回家了」，機器人緩緩隨著黃仁勳走向幕後，兩人俏皮互動，也宣示機器人將走進人類生活。
黃仁勳強調，實體AI正在改變價值50兆美元的產業，「通用機器人的時代已經來臨」，開放式機器人兼機器人基礎模型Isaac GR00T N1為關鍵技術之一，是能預先訓練可以客製化的模型，像1X公司的人形機器人不需要太多後期訓練資料，就可以自主執行整理家務的工作，未來也會拓展至更多領域的應用。
黃仁勳並宣布，輝達與Google DeepMind和迪士尼研究中心合作開發開源實體引擎「Newton」，Newton是基於NVIDIA Warp框架構建，針對機器人學習進行最佳化，並相容於Google DeepMind的MuJoCo和NVIDIA Isaac Lab等模擬框架，這是一款開源實體引擎，可讓機器人學習如何更精確地處理複雜任務。
另一方面，量子運算後市看俏，輝達也在GTC大會期間宣布，將於波士頓建立一處提供尖端科技推動量子運算發展的研究中心。
黃仁勳表示，量子運算將讓AI超級電腦變得更強大，以解決從藥物探索到材料開發等一些世界上最重要的問題。輝達加速量子研究中心與的更廣泛的量子研究社群合作，共同推動CUDA量子混合運算，將在建造大規模實用加速量子超級電腦方面取得突破。
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