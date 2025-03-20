敦陽科、凌群 搶資安市場大餅

經濟日報／ 記者林薏茹／台北報導

Google母公司Alphabet啟動新台幣兆元規模的大併購，凸顯隨著AI時代來臨，資安風險隨之加劇，企業對資安的需求水漲船高，包括精誠、伊雲谷、敦陽科（2480）、零壹、凌群等台廠，近年深化資安布局，搶食市場大餅。

精誠繼去年旗下智慧資安科技代理OT資安品牌Claroty，日前也宣布與全球資安軟體大廠Palo Alto Networks深化戰略合作，雙方攜手整合先進資安技術，打造AI智能資安戰情中心，未來將進一步擴大服務版圖至東南亞與日本市場，資安布局再下一城。

伊雲谷認為，生成式AI盛行後，更凸顯資安的重要性，公司在資安領域已深耕多年，今年兩大發展重點會是AI與資安，也是未來幾年的重中之重。

敦陽科在資安領域深耕超過20年，去年也與與Palo Alto Networks合作，搭配新建的資安戰情室，推出新一代MDR（威脅偵測與應變）服務。

零壹目前網路及資安營收占比達45%、為營收最大宗。零壹目前在資訊安全解決方案布建完整，獲得企業客戶青睞。

AI 資安 零壹

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