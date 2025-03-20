Google雲端併購 零壹、精誠、伊雲谷等夥伴分享商機

Google母公司Alphabet發動其歷來最大併購案，將以320億美元（約新台幣1兆560億元）收購雲端資安公司Wiz，交易完成後，Wiz將併入Google雲端部門，打造更強大的雲端生態系，零壹（3029）、精誠、伊雲谷等Google雲端夥伴同步喊衝。

法人指出，Alphabet收購Wiz，有助Google深化雲端運算資安布局，打造更強韌的雲端生態系，進一步催動雲端運算市場市占率成長。隨著Google在雲端領域持續攻城掠地，相關雲服務協力廠營運跟著旺，將一同大啖Google雲端商機。

Google啟動資安大併購 圖／經濟日報提供

台廠當中，零壹為Google Cloud重要夥伴，雙方合作領域多元，涵蓋金融、醫療產業，聚焦雲地整合、數位轉型及AI應用等面向。零壹並代理Google雲端平台使用Google核心基礎架構、資料分析和機器學習技術的雲計算服務，可用於Google搜尋和YouTube等終端用戶產品等。

零壹董事長林嘉勲看好，隨著資安、雲端、AI等產業發展，將帶動相關需求攀升，樂觀看待長期營運成長動能。

伊雲谷旗下子公司雲動力資訊為Google Cloud菁英合作夥伴，協助製造業、零售業、公部門、娛樂產業數位轉型，並導入生成式AI及各式Google Cloud AI服務。伊雲谷表示，AI趨勢推升客戶上雲需求加溫，現在正處於雲端產業快速成長時期，看好未來需求前景。

精誠則是Google Cloud菁英級合作夥伴，已在多個產業協助客戶導入，包括零售、電商、金融、媒體、醫療、製造及政府機構等，助力企業客戶順利上雲。

此外，佳世達旗下系統整合商邁達特持續衝刺三大公有雲市場，旗下聚上雲去年上半年也正式取得Google Cloud菁英級合作夥伴資格。遠傳小金雞博弘旗下全資子公司宏庭科技，也是Google Cloud最高等級合作夥伴。

業界認為，隨著微軟及亞馬遜AWS資料中心相繼在台落地，三大雲端服務巨頭全數到位，今年台灣雲端服務市場進入多雲競爭新局面。

不過，法人看好，Google早在2011年即率先在台設立雲端資料中心，在國內市場占有主導地位，包括金融、醫療業及政府單位上雲，大多選擇Google公有雲，已累積相當龐大的客戶基礎，加上Google砸重金擴大資安布局，將有助強化生態系韌性，提高客戶採用意願。