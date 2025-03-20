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中嘉導入AI 扮數位轉型好夥伴

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導
中嘉集團擴充服務版圖，南進屏東、完備大南部經營涵蓋，同時深化跨產業結盟，布局智慧家庭、OTT市場，更導入AI應用，朝向智慧企業邁進。中嘉集團／提供
中嘉集團擴充服務版圖，南進屏東、完備大南部經營涵蓋，同時深化跨產業結盟，布局智慧家庭、OTT市場，更導入AI應用，朝向智慧企業邁進。中嘉集團／提供

中嘉集團近年積極整合人工智慧（AI）、雲端等聯網應用服務，不僅推出全新AI智能客服系統，應用在智慧居家、智慧社區，更要搶進企業及政府市場，成為企業與政府數位轉型的最佳夥伴。

中嘉集團表示，在智慧化的發展方面，大量導入AI智能及智慧化工具，推出全新AI智能客服系統，未來將延伸至網路品質監控、流程自動化、智慧居家、智慧社區與智慧企業等多元應用場景。

迎接超高速網路時代，中嘉集團指出，中嘉寬頻積極投資網路建設，2024年與國際設備大廠NOKIA策略結盟，成為全台首家上市商轉25 GPON企業超高速商用寬頻服務的業者；更於桃園市五個行政區導入MoCA Access網路方案，提供最高2Gbps雙向高速寬頻體驗。

中嘉集團表示，積極開拓企業及政府市場，提供達到25G PON技術的電信等級網路，高速穩定，並整合雲端、AI、物聯網應用，協助企業夥伴加速數位轉型。

近期助攻企業及政府轉型成果亮眼，中嘉集團表示，協助國民文具領導品牌「利百代」數位升級、「美好證券」網路架構轉型及數位機房建置方案、「聯華食品」完整網路備援方案等。

針對政府部門推動智慧化城市發展願景，中嘉集團表示，協助高雄市交通局投入智慧交通建設、新北市水利局防汛與偵測監控、台南市民政局監控服務、新北市政府教育局及台南市國中小學建置傳輸網路服務等，為城市數位轉型提供關鍵支持，共創城市數位發展新里程。

積極追求本業成長的同時，中嘉集團指出，以實際行動展現推廣媒體素養及培訓AI人才的決心，2024年合計舉辦超過百場地方活動、觸及6萬多人，更力挺政府全面反詐政策，將媒體素養精神長期向下扎根、強化公民閱聽判讀能力。

此外，中嘉集團投入卓越內容製作與豐沛創新能量，勇奪《第50屆曾虛白新聞獎》及《第八屆全球華文永續報導獎》，成為全國唯一獲獎的系統台，更獲得全國有線電視系統業界最高榮耀「金視獎」肯定，總計入圍20件作品，占所有入圍作品的三分之一，並勇奪四大獎項，刷新五年來最佳成績。

AI 中嘉

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