群聯擴展aiDAPTIV+ GPU記憶體擴充能力 支援更多平台

全球NAND控制晶片暨儲存方案技術領導廠商 群聯（8299）今（19）日宣布，其邊緣AI 訓練與推論解決方案aiDAPTIV+ 再度升級，提供更多擴充能力。

群聯表示，aiDAPTIV+將整合至Maingear的ML系列筆電，這款AI筆電將成為全球首款支援LLMOps（Large Language Model Operations;大型語言模型運作業）的消費級筆電，使用者用戶將可使用自身企業或個人資料來微調（Post-training/Fine-tuning）最多80億（8B）參數的大型語言模型（LLM），讓預訓練（Pre-trained）的AI模型能依據邊緣應用場景與使用者需求進行客製化（Post-training），以達到真正的AI落地普及化。

此款搭載NVIDIAGPU的AI筆電將於本週（3/17-21）於NVIDIA GTC 2025展示概念機並開放登記購買。此外，群聯也將aiDAPTIV+擴展至支援NVIDIA Jetson平台的邊緣運算設備，強化在邊緣端的生成式AI推論與機器人應用。

群聯執行長潘健成表示，AI的發展已經來到一個關鍵時刻，企業、學術界與開發者都需要更靈活、高效的邊緣 AI解決方案來擴大 AI的落地應用。群聯的 aiDAPTIV+不僅讓用戶能在個人筆電或邊緣設備上訓練與推理AI模型，還確保資料安全、降低成本，真正實現AI 邊緣運算的便利性。

他說，今年，群聯與Maingear攜手推出全球首款支援LLMOps的AI筆電，並強化aiDAPTIVLink 3.0的效能，讓LLM的回應速度更快、理解力更強。此外，群聯進一步擴展與NVIDIA Jetson平台的合作，將aiDAPTIV+導入邊緣運算與機器人應用，讓更多產業如製造、醫療、零售、智慧監控等領域，都能透過AI提升營運效率與決策精準度。透過這些技術突破，我們希望幫助更多企業與開發者打破AI導入技術門檻，加速AI落地應用，讓智慧運算真正融入日常工作與生活。

群聯表示，隨著此次升級，aiDAPTIV+用戶將迎來全新的aiDAPTIVLink 3.0中介軟體（Middleware Software），提供更快的首次回應時間 ，並延長Token長度，以提升推論效能與準確性。此擴展將進一步開啟更多應用機會，無論是大學生或AI產業專業人士學習LLM訓練，或是研究人員透過PC深入解析自身資料，甚至是製造工程師透過邊緣運算設備自動化工廠生產流程，皆能受益於aiDAPTIV+此次的功能升級。