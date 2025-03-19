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台積電發192億元綠債 用於綠建築再生能源及環保支出

中央社／ 台北19日電
台積電。圖／路透
台積電。圖／路透

晶圓代工廠台積電今天決議發行新台幣192億元無擔保普通公司債，為綠色債券，募得資金將用於綠建築、使用再生能源及綠色環保相關的支出。

台積電今天公告，發行192億元無擔保普通公司債，其中，5年期的甲類發行金額為120億元，10年期的乙類發行金額72億元。

甲類固定年利率1.9%、乙類固定年利率2.05%。台積電指出，將委任元大證券為主辦承銷商，募得資金將用於綠建築、使用再生能源及綠色環保相關的支出。

為支應產能擴充及污染防治相關支出的資金需求，台積電董事會於113年11月12日核准在600億元額度內，在國內市場募集無擔保普通公司債，台積電今天公告的192億元無擔保普通公司債是114年度第1期公司債，也是綠色債券。

公司債 台積電 晶圓代工廠 綠建築

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