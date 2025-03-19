展望樂觀…浪凡業務規模擴大 今年營運挑戰新高

國內網路直播龍頭廠浪凡（6165）董事長王冠中19日指出，公司各項業務不僅均已上軌道，且持續擴大中，預估今年無論營收或獲利均有望創掛牌以來新高，全年展望樂觀。

浪凡為網路直播平台業者，旗下網紅直況主人數高達8,000人，在台市占率超過五成，堪稱業界龍頭，平台內容涵蓋遊戲實況、歌唱表演、才藝秀場等，每月活躍用戶高達50萬人。

王冠中指出， 公司旗下浪Live平台歷經多年營運後，如今已穩坐業界龍頭地位，透過平台品牌吸引力，吸引許多直播主加入，每月營收也從當初僅數千萬元，來到2至3億元，預料今年本業營收至少年增10至15%，若涵蓋其他業務項目，全年營收成長力道將更加可觀。

浪凡去年度營收28.48億元，大致與前年相近，稅後純益7,940萬元，年增421%，每股純益1.04元，遠優於前年每股純益0.26元。王冠中透露，由於公司規模已做起來，因此前期大量投資的費用已可節省許多，加上醫美、二手車等新業務陸續開展，估今年獲利成長幅度將優於營收成長。

浪凡今年前二月累計營收約5.4億元，年增10.8%。據悉，浪凡與直播主的拆帳方式為前者60%、後者40%，目前每月活躍用戶在40至50萬人，其中付費人數約11%，而75%為台灣用戶，年齡層落在30至45歲。

王冠中表示，以台灣人口推算，國內直播平台最終只會有一家，而浪凡是國內直播平台龍頭廠，已成功占有優勢，不管是營收或者網紅人數，都是業界第一，而第二大直播平台的營收僅不到浪凡的一半，預料未來公司將會逐步擴大領先優勢。

為因應公司規模與業務不斷擴大，浪凡預計今年將辦理現增案，規模為6億元，目前規劃將會以可轉債的方式辦理，避免股本過於擴大，而雲豹能源大股東張建偉也將以個人名義入股投資，成為浪凡股東之一，未來雲豹能源與浪凡也有望在業務上進行合作。