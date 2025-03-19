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仁寶前進GTC展出三款全新伺服器平台 總經理伯納多羅親自帶隊

經濟日報／ 記者林薏茹／台北即時報導
仁寶今年首度前進GTC大會，發表採用NVIDIA MGX架構的三款全新伺服器平台SX420-2A、SX220-1N 及 SX224-2A。圖／仁寶提供
仁寶今年首度前進GTC大會，發表採用NVIDIA MGX架構的三款全新伺服器平台SX420-2A、SX220-1N 及 SX224-2A。圖／仁寶提供

仁寶（2324）今年首度前進GTC大會，由仁寶總經理伯納多羅親自帶隊參展，仁寶發表採用NVIDIA MGX架構的三款全新伺服器平台SX420-2A、SX220-1N及SX224-2A，專為企業級 AI、高效能運算（HPC）及高負載計算應用所設計。

仁寶旗艦伺服器SX420-2A和SX224-2A搭載NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition，其中SX420-2A 4U AI伺服器基於NVIDIA MGX架構設計，並針對深度AI-HPC應用進行優化，最多可配置8張RTX PRO 6000 Blackwell GPU。

SX224-2A 2U AI伺服器將NVIDIA MGX架構與AMD x86平台結合，為未來兼容性而設計，並針對各種計算工作負載進行優化，無論是AI-HPC還是AI圖形，可根據需求進行性能調整。

SX220-1N AI伺服器為可擴展的AI/HPC和靈活計算平台，SX220-1N 2U專為大規模 AI 與 HPC 應用設計，搭載GH200 Grace Hopper晶片，並採用NVIDIA NVLink-C2C技術，加快資料存取速度與大頻寬傳輸。

AI NVIDIA 仁寶 伺服器

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