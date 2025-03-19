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廣達旗下雲達前進GTC 展出GB300機櫃、側車式水冷解決方案

經濟日報／ 記者林薏茹／台北即時報導
雲達此次展出最新伺服器機種QuantaGrid D75U-1U，可組成NVIDIA GB300 NVL72機櫃級解決方案，成為72顆GPU的單一NVLink網域，作為單一超大型GPU運作。圖／雲達提供
雲達此次展出最新伺服器機種QuantaGrid D75U-1U，可組成NVIDIA GB300 NVL72機櫃級解決方案，成為72顆GPU的單一NVLink網域，作為單一超大型GPU運作。圖／雲達提供

廣達（2382）旗下雲達今年在GTC 2025大秀肌肉，以「探索全新AI疆界」為主題，展出輝達NVIDIA）Blackwell Ultra平台HGX B300 NVL16及GB300 NVL72最新QuantaGrid伺服器，以及QCT QoolRack側車式水冷解決方案等多種全新加速運算解決方案。

雲達指出，QuantaGrid伺服器配備最新NVIDIA加速技術，QoolRack則可搭配選用不同NVIDIA加速技術的AI伺服器機櫃。

雲達此次展出最新伺服器機種QuantaGrid D75U-1U和QuantaGrid D75H-10U，搭載輝達Blackwell Ultra平台最新晶片，具備優異運算能力、更多記憶體與高性能網路，可在AI邏輯推論、代理式AI和推論應用等方面達成性能突破。

此外，全新QuantaGrid D75E-4U支援NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition，這款強大的資料中心級AI及視覺運算用GPU，可加速多項嚴苛企業工作負載，如AI、科學運算、圖像和影像應用。

QCT QoolRack 側車式水冷解決方案方面，與NVIDIA GB300 NVL72高度相容，可搭配任何搭載NVIDIA HGX 8-GPU的QCT伺服器機櫃，客戶不需進行任何基礎設施更新，就可將QoolRack無縫整合進傳統氣冷式資料中心。

雲達也展示私有雲加速運算解決方案，協助企業在自家私有雲環境中安全運行AI工作負載；同時展出端到端AI/生成式AI情境，提供完整AI基礎設施，實現跨雲端與邊緣的各種AI和生成式AI應用，例如在資料中心端實現檢索增強生成（RAG），和在邊緣實現即時AI推論服務。

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