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仁寶3款「MGX 架構」新型高效能 GPU伺服器平台GTC大會亮相

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
仁寶推出NVIDIA MGX架構的新型高效能GPU伺服器平台。圖／仁寶提供
仁寶推出NVIDIA MGX架構的新型高效能GPU伺服器平台。圖／仁寶提供

代工大廠仁寶（2324）首次登上GTC2025大會，便傳出好消息！團隊19日正式對外發表旗下三款全新的伺服器平台SX420-2A、SX220-1N及SX224-2A。團隊表示，這些伺服器均採用NVIDIA MGX架構，專為企業級AI、高效能運算（HPC）及高負載計算應用而設計，提供卓越的運算效能，助力數據中心迎接未來挑戰。

根據仁寶團隊提供的資料顯示，旗下新推出的2大旗艦伺服器「SX420-2A、SX224-2A」都搭載業界領先的NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition。其中，AI伺服器「SX420-2A 4U」基於NVIDIA MGX架構設計，並針對深度AI-HPC應用進行了優化。它具有靈活的機架設計，支持EIA 19"和ORV3 21"配置，最多可配置8張 RTX PRO 6000 Blackwell GPU，顯著提升資料中心的計算效能和資源利用率。

另一台AI伺服器新品「SX224-2A 2U」則將NVIDIA MGX架構與AMDx86平台結合，提供高度靈活的配置選項。該伺服器為未來兼容性而設計，並針對各種計算工作負載進行優化—無論是AI-HPC還是AI圖形—可根據需求進行性能調整。事實上，RTX PRO 6000 Blackwell GPU擁有頂級運算能力，內建96GB超高速GDDR7記憶體，採用無風扇被動散熱設計，可在極端負載下保持穩定運行。

團隊強調，該GPU將提供突破性的加速效能，適用於智能AI、物理模擬AI、科學計算、圖形運算及影像處理，SX420-2A和SX224-2A為業界最具競爭力的解決方案之一。

至於最新的可擴展AI/HPC和未來兼容的靈活計算AI伺服器平台「SX220-1N 2U」，則是專為大規模AI與HPC應用設計，搭載NVIDIA GH200 Grace Hopper超級晶片，並採用NVIDIA NVLink-C2C技術，實現連貫性的記憶體池，加快資料存取速度與大頻寬傳輸，以應對最嚴苛的計算任務。

對此，仁寶強調，團隊旗下各項全新產品線，不僅符合各種數據中心應用的高標準要求，更引領企業級計算技術的新時代。GTC 2025的業界專業人士受邀至仁寶現場的展位，深入了解最新的AI-HPC及高效能運算技術創新。

仁寶推出NVIDIA MGX架構的新型高效能GPU伺服器平台。圖／仁寶提供
仁寶推出NVIDIA MGX架構的新型高效能GPU伺服器平台。圖／仁寶提供

AI GPU NVIDIA 仁寶 伺服器

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