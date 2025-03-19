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搶攻大陸市場！明基醫攜手鈦隼生物科技 瞄準手術機器人千億元商機

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

明基醫（4116）與鈦隼生物科19日宣布攜手策略合作。明基醫為中國大陸手術檯領導品牌，透過累積多年的海外資源及通路優勢，結合鈦隼生物科技的創新技術，共同推進腦部手術導航機器人NaoTrac於中國大陸的醫療器械註冊、生產及商業化進程，加速機器人NaoTrac進入中國大陸醫療市場，助力神經外科手術精準化與智慧化發展。

根據弗若斯特沙利文市調指出，中國大陸手術機器人預計2026年市場規模將達224.5億人民幣，核台幣超過1000億元，至2030年將成長數倍達到708.5億人民幣市場規模。

隨著中國大陸醫療器械國產化趨勢顯著，明基醫將通過其豐富的在地生產、銷售經驗，推動腦部手術導航機器人NaoTrac快速進入中國大陸臨床應用。

明基醫總經理管新寶表示，隨著人工智慧與機器人技術的持續發展，智慧醫療已成為全球醫療產業的重要趨勢。此次合作是明基醫整合手術機器人，擴大智慧手術室應用的關鍵一步。

明基醫與鈦隼生物科技未來將深化合作，共同推動智慧醫療設備的普及應用，為醫療行業帶來新的突破，提供更多患者精準、安全及智慧的醫療服務。

鈦隼生物科技執行長陳階曉表示，鈦隼生物科技的NaoTrac腦部手術導航機器人，已通過歐盟CE認證及臺灣TFDA批准，擁有最先進的AI整合機器視覺和機器手臂的技術，並已在亞洲、拉丁美洲以及歐洲的醫學中心使用。

這次和明基醫的合作，對鈦隼生物科技跨入較為陌生的中國大陸市場，以及全球化的布局，無疑強強聯手，如虎添翼。

明基醫將依託其在中國大陸建立的生產、銷售經驗，將台灣的創新醫療技術引入中國大陸，搶攻神外手術機器人市場，並加速產品落地與市場滲透，提升競爭力。

明基醫 機器人

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