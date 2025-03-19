訊連、AMD瞄準AI PC推多合作 攜手秀AI新品大展綜效

軟體研發商訊連（5203）19日正式宣布，將於2025年再度攜手AMD展開多面向合作，旗下軟體威力導演與搭載AMD的AI PC實現深度整合，將為創作者帶來更高效的影音剪輯體驗，並推動AI技術在影音領域的應用革新。此合作成果將於「2025臺灣AI博覽會（AI EXPO Taiwan）」中首度公開，著重於展示AMD高效能晶片在支援威力導演AI技術上的優勢，同時提供卓越的節電效益，達成效能與節能的完美平衡。

威力導演AI人物特效登場AMD大中華區AI PC創新峰會

訊連透露，團隊昨日（18日）受邀參與AMD 2025年度大中華地區「AI PC創新峰會」，向業界領袖展示威力導演「AI人物特效（Body Effect）」在AMD平台上的卓越效能。在社群短影音日益盛行的時代，這項創新技術不僅提供強大的影音處理能力和效能優勢，還有效優化了創作流程，為內容創作與數位娛樂領域開啟了更多應用機會，充分展現AI技術與先進硬體整合後所激發的無限創新潛力。

緊抓社群趨勢：創作者工具全攻略線上直播教學

而在線上活動方面，訊連與AMD及知名電腦品牌Acer合作，共同舉辦專為創作者量身打造的線上直播研討會，全面展示訊連科技軟體與高效能晶片及高規格硬體的無縫協作，所帶來的流暢創作體驗。該活動將於今晚（19日）進行，並由訊連資深多媒體講師深入介紹威力導演全新升級的AI創作者工具，以及MyEdit最新推出的Podcast Studio等實用教學，並與與會者進行現場問答互動。

訊連表示，團隊透過定期舉辦此類活動，對外展示了其軟體在快速變遷的市場環境中，與創作趨勢並進的強大適應性，這不僅為創作者提供了更具效率與創意發揮空間的數位創作解決方案，也進一步鞏固了訊連科技在推動數位內容創作生態系統發展中的關鍵地位。

攜手AMD共創AI PC生態系新未來

訊連共同總經理林昭宏表示，我們很榮幸能與AMD展開深度合作，並在多場活動中展示最新軟硬整合技術，為全球用戶帶來更強大且創新的影音處理方案。我們正持續致力於開發更多搭載於AMD平台的升級功能，並期待未來能展開更緊密的合作，共同推動AI PC生態系邁向更加繁榮的未來。而訊連也廣邀各界人士於3月26日至3月28日來到圓山花博爭豔館「大企業主題館」A05展區，親自體驗訊連與AMD強強聯手推出的多項創新技術應用，共同見證未來科技如何釋放無限創作潛力，並顯著提升日常工作的效率。