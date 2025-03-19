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樺漢攜手產官學研 共創綠色數位城市生態系

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
樺漢科技集團攜手國立陽明交通大學ESG中心，於19日舉辦「群策群力，打造綠色數位城市生態系」新創媒合會暨論壇，樺漢董事長朱復銓（左）。記者吳凱中／攝影
樺漢科技集團攜手國立陽明交通大學ESG中心，於19日舉辦「群策群力，打造綠色數位城市生態系」新創媒合會暨論壇，樺漢董事長朱復銓（左）。記者吳凱中／攝影

2025台北智慧城市展熱烈開幕，樺漢（6414）集團攜手「國立陽明交通大學ESG中心」，於19日舉辦「群策群力，打造綠色數位城市生態系」新創媒合會暨論壇。本次活動結合「ESG創新方案驅動數位轉型」、「1+N智慧城市生態系」及「AIoT助攻淨零轉型」三大主軸，串聯產官學研能量，推動ESG與AIoT技術落地，加速智慧淨零城市的實踐步伐。活動現場氣氛熱烈，吸引逾百家企業與新創團隊共襄盛舉，共同開創永續發展新局！

2025台北智慧城市展迎來重磅亮點——「ESG加速器新創媒合會」！本次活動嚴選六組專注於智慧城市發展的新創團隊，現場展示涵蓋能源管理、智慧交通與低碳科技的前瞻解決方案。透過精彩的Pitch簡報與深度交流，搭建新創、企業及投資方之間的合作橋樑，加速技術落地與跨域應用，共同為城市永續發展注入創新動能！

樺漢科技集團以「樺漢智慧平台整合方案」ESaaS (Ennoconn Solutions as a Service) 生態系聯盟為核心，透過技術共享與資源整合，攜手縣市政府、學界及企業，共同推動在地智慧化轉型。旗下子公司超恩、沅聖（6638）、樺緯物聯（7455）與睿能資訊，深耕 Edge AI 智慧交通、安防監控、智慧醫療以及 Intelli EMS 能源管理平台 (Energy Management System) 等領域，展現「以大帶小」的產業鏈協作模式，縮短新創技術落地週期，加速產業創新應用落實。

在企業能源轉型方面，樺漢科技集團旗下樺康智雲、樺旭能源、樺銳綠電，以及台灣能源技術服務產業發展協會發揮關鍵影響力，集結雲實力，共同推動能源管理與淨零節能技術應用。活動中將展示多項 ESaaS 標竿案例，包括智慧電網建置、綠電交易平台整合，以及製造業碳排數據監控系統，展現 AIoT 技術如何驅動企業邁向「低碳營運、高效管理」的永續目標。

透過此次智慧城市國際展會，樺漢科技集團攜手產官學研夥伴，共同展現數位轉型與淨零發展並進的決心，打造智慧淨零城市標竿案例，持續推動臺灣向「零碳科技島」邁進。

ESG 智慧城市 樺漢科技

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