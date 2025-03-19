緯穎攜手緯創前進GTC 大秀GB300 AI伺服器先進液冷技術

緯創集團旗下緯穎（6669）前進GTC 2025，展出與緯創（3231）合作開發一系列搭載最新Blackwell Ultra平台的AI伺服器及先進液冷技術，包括輝達GB300 NVL72伺服器、HGX B300 NVL16、NVIDIA Spectrum-4及機櫃級冷卻管理系統UMS100L。

緯穎總經理林威遠表示，在當前AI浪潮中，算力優化須從機櫃層級進行全面整合，涵蓋GPU、運算系統、冷卻、供電技術和網路平台等面向，很高興與輝達和緯創攜手合作，展出液冷無風扇設計AI整機櫃解決方案，及先進HGX系統和網路平台。

緯穎此次展出的GB300 NVL72，採用NVIDIA Blackwell Ultra技術，具備更高的AI FLOPS，更配備超過20TB的HBM3e記憶體，並採用先進的全液冷設計與NVIDIA ConnectX-8 SuperNIC，並整合NVIDIA Quantum-X800 InfiniBand和Spectrum-X Ethernet網路平台，使系統發揮最大效能，因應AI推理、Agentic AI和影片推理等多元應用需求。

緯穎也展出全新10U HGX系統，採用基於Blackwell Ultra的HGX B300 NVL16平台，提供優化的運算能力和更大容量的記憶體，透過支援電源供應器（PSU）和Busbar等供電系統，緯穎和緯創將協助資料中心在現有基礎設施框架下，更快速布署導入這項先進解決方案。

緯穎展出整合SONiC和NVIDIA Cumulus 的NVIDIA Spectrum-X Ethernet AI網路平台，透過乙太網路架構，支援多租戶和超大規模AI雲端服務。

UMS100L則是專為DLC液冷機櫃、浸沒式液冷水箱、與資料中心設施設計的機櫃級冷卻管理系統，提供先進漏液檢測、即時監測及即時控制等功能。