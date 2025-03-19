廣達「小金雞」雲達 GTC秀「QuantaGrid伺服器」等4新品

廣達（2382）旗下雲達於近日受邀前往加州聖荷西參加GTC 2025。團隊今年以「探索全新AI疆界」為主題，在現場展出創新系統與解決方案，從資料中心到邊緣實現生成式AI。雲達展出最新QuantaGrid伺服器、QCT QoolRack側車式水冷解決方案、多種全新加速運算解決方案以及生成式AI情境。這些QuantaGrid伺服器配備最新NVIDIA加速技術，QoolRack則可搭配選用不同NVIDIA加速技術的AI伺服器機櫃。

雲達透露，團隊也將支援NVIDIA剛在GTC 2025宣布的新產品，包括NVIDIA Blackwell Ultra平台產品HGX B300 NVL16 以及NVIDIA GB300 NVL72。雲達最新機種如QuantaGrid D75U-1U和QuantaGrid D75H-10U搭載上述最新晶片，具備其優異運算能力、更多記憶體與高性能網路，可在AI邏輯推論、代理式AI和推論應用等方面達成性能突破。

此外，全新QuantaGrid D75E-4U支援NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition。這款強大的資料中心級AI及視覺運算用GPU可加速多項嚴苛企業工作負載，如AI、科學運算、圖像和影像應用。雲達總經理楊麒令表示，我們很高興能在GTC展出最新QuantaGrid伺服器。這些搭載NVIDIA最先進加速技術的伺服器象徵資料中心科技的一大飛躍，而雲達也致力於提供客戶永續的解決方案，協助提高能源效率並降低總擁有成本。

NVIDIA GPU產品副總Kaustubh Sanghani表示，AI在許多產業帶來突破性創新，然而同樣的AI基礎設施並無法一體適用到所有產業，而團隊很高興能和雲達這樣的領先製造商合作，提供系統級和機櫃級解決方案，符合企業客戶各種效率、擴展性和性能需求，支持AI邏輯推論、代理式AI和實體式AI應用。而雲達今年四大產品亮點如下：

1.全新QCT QuantaGrid伺服器：

QuantaGrid D75E-4U支援NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition；QuantaGrid D75U-1U系統可組成NVIDIA GB300 NVL72機櫃級解決方案，成為72顆GPU的單一NVLink網域，作為單一超大型GPU運作；D75H-10U支援NVIDIA HGX B300 NVL16，提供不同程度AI/HPC運算需求極致彈性與性能。

2.QCT QoolRack 側車式水冷解決方案：

QCT QoolRack和NVIDIA GB300 NVL72高度相容，且可以搭配任何搭載NVIDIA HGX 8-GPU的QCT伺服器機櫃。此外，客戶不需進行任何基礎設施更新，就可以將QoolRack無縫整合進傳統氣冷式資料中心，有助資料中心以合理花費達到能源效率及永續目標。

3.私有雲加速運算解決方案：

QCT Platform on Demand (POD)高度自適應HPC/AI融合式系統無縫整合 NVIDIA NGC catalog，讓用戶快速取用NGC豐富的開發資源，並提供不同資料中心運算負載所需的性能與彈性。此外，NVIDIA AI Enterprise (NVAIE) 解決方案結合符合認證的QCT伺服器，協助企業快速打造、運行和部署生成式AI。與VMware Private AI Foundation整合後，可提供適於發展AI的基礎設施，協助企業在自家私有雲環境中安全運行AI工作負載。

4.端到端AI/生成式AI情境：

雲達提供完整AI基礎設施，實現跨雲端與邊緣的各種AI和生成式AI應用，例如在資料中心端實現檢索增強生成（RAG），和在邊緣實現即時AI推論服務。安裝QCT GenAI Dev. Kit的QCT QuantaEdge伺服器也可以在5G環境中實現機械手臂的運作維護。