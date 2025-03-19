全球系統整合商大會 數發部見證簽署5項MOU

數發部今天舉行2025全球系統整合商大會（WSIC），會中見證多家業者跟馬來西亞、新加坡、菲律賓與越南廠商簽署5項合作備忘錄（MOU），合作方向包含運用衛星影像評估碳權開發與森林監測與智慧城市治理解決方案等，把台灣解決方案輸出海外。

數位發展部今天下午在南港展覽館2館舉辦2025全球系統整合商大會，包括數發部政務次長林宜敬、WITSA（世界資訊科技與服務聯盟）亞太區副主席沈柏延都親自出席。

林宜敬致詞時表示，超過9成的先進AI半導體都在台灣製造，台灣人相信夥伴關係可以創造雙贏，台灣生意人的傳統智慧是，夥伴如果成功、賺很多錢，自身當然也能成功。許多科技巨擘如微軟、輝達（NVIDIA）、亞馬遜、Google等都和台灣有非常緊密的關係，期待與會業者把握大會機會。

沈柏延致詞時也說，數位轉型正加速進行，產業透過系統整合推動數位轉型與綠色轉型，2022年生成式AI問世以來，已經可以看到AI在各行各業應用上的進展，但是不能只靠AI而已，軟體必須跟業務流程互相結合，才能真正發揮效益，系統整合商因此扮演關鍵角色。

數產署指出，會中由林宜敬見證永智顧問、可澍科技、資拓宏宇、友達光電旗下的達擎，跟馬來西亞、新加坡、菲律賓與越南等國廠商簽署5項合作備忘錄（MOU），協助台灣廠商拓展國際市場。

根據資料，這次業者跟國外廠商簽署MOU領域，包含碳盤查暨系統導入方案、淨零策略合作、智慧綠碳評估方案、智慧城市治理解決方案與智慧解決方案應用等。以可澍科技跟新加坡廠商合作為例，業者運用衛星影像評估碳權開發與森林監測。

數產署表示，去年跟越南、印尼、泰國、馬來西亞等國公協會合作辦活動，發現當地對智慧交通、智慧醫療、智慧環境監控、智慧養殖與資安服務等領域有數位解決方案的需求，今天現場也辦理業者媒合活動，共10家台灣業者參與。