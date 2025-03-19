緯穎前進GTC 展出AI伺服器與先進液冷技術
雲端資料中心資訊電子設備廠緯穎今天宣布，在美國聖荷西舉辦的GTC2025中，展出與緯創合作開發搭載最新輝達（NVIDIA）Blackwell Ultra平台的AI伺服器。
緯穎表示，展出AI伺服器以及先進液冷技術，因應生成式人工智慧（（AI）時代，市場對算力及散熱技術與日俱增的需求。
緯穎總經理林威遠表示，在當前的AI浪潮中，算力的優化必需從機櫃層級進行全面的整合，涵蓋圖形處理器（GPU）、運算系統、冷卻技術到供電技術和網路平台等面向。
緯穎說明，本次展出亮點包括NVIDIA GB300NVL72，緯穎和緯創是首批搭載NVIDIA GB300NVL72平台的公司之一。GB300 NVL72採用NVIDIABlackwell Ultra技術，引領AI新時代和下一波加速運算浪潮。
此外，該系統採用先進的全液冷設計，並整合網路平台，實現機櫃級散熱效率和AI加速運算，使系統發揮最大效能，因應AI推理及影片推理等多元應用需求。
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