經濟部產業技術司邀八國交流空品感測技術 共促 APEC 環境政策發展

工研院在經濟部產業技術司及APEC PPSTI（Policy Partnership for Science, Technology and Innovation；PPSTI）小組支持下，19日起連兩日舉辦「APEC空品感測系統解決方案」國際研討會，邀集印尼、日本、馬來西亞、祕魯、菲律賓、新加坡、泰國、越南等八國專家學者與會，交流分享空氣品質環境監測發展及城市治理經驗，透過經濟體間的互動合作，促進APEC區域環境政策的共同發展。

根據世界衛生組織資料顯示，全球每年約有700萬人死於空氣汙染相關疾病，突顯空氣品質監測的重要性。

經濟部產業技術司簡任技正張能凱表示，臺灣積極投入空氣品質監測物聯網布建，經濟部產業技術司透過科技專案，補助工研院開發空品感測器產業化關鍵技術，落實國產國造，並取得臺灣最高等級資安認證，導入全臺布建數量超越3,200點，提升環境治理效率，已促成國內經昌、思維等公司等廠商投資7,000萬元，隨著空品物聯網的布建與維運擴散，未來10年預期帶動相關供應鏈與應用產值達20億元，這些案例都將在此次國際研討會向國際夥伴分享。

工研院智慧感測與系統科技中心執行長朱俊勳表示，工研院所開發的微型PM2.5空氣品質感測器已技轉經昌公司，導入縣市地方空品監測網與全臺七大商港進行即時空品監控，思維科技進而搭配其所發展智慧預警平台，與多個地方政府合作應用，即時掌握空汙事件監測及預警通報；另有璞倍科技整合空氣品質感測系統，針對工業區複雜的汙染源進行追蹤，有效提升空品效率。工研院亦開發物聯網臭氧感測器，精準掌握地區臭氧濃度變化，將可協助政府進行治理參考。

APEC空品感測系統解決方案國際研討會聚焦「智慧感測技術發展」、「運用空品物聯網之環境治理」、「空品物聯網產業應用」三大主軸，此次會議特別安排參訪環境部空汙感測物聯網監控中心與臺大環境工程學研究所，展示臺灣空品物聯網之智慧監控中心、數據分析平台以及實時預警系統等重點場域。