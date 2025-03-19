群聯：公司擴展 aiDAPTIV+ GPU 記憶體擴充能力 支援更多平台

全球NAND控制晶片暨儲存方案技術領導廠商群聯（8299）19日宣布，其邊緣AI訓練與推論解決方案aiDAPTIV+再度升級，提供更多擴充能力，且aiDAPTIV+將整合至Maingear的ML系列筆電，這款AI筆電將成為全球首款支援LLMOps（大型語言模型運作業）的消費級筆電。

群聯指出，使用者用戶將可使用自身企業或個人資料，來微調多80億（8B）參數的大型語言模型（LLM），讓預訓練（Pre-trained）的AI模型能依據邊緣應用場景與使用者需求能進行客製化（Post-training），以達到真正的AI落地普及化。

群聯進一步說，此款搭載NVIDIA GPU的AI筆電將於本周（3/17-21, San Jose, USA）於NVIDIA GTC 2025 展示概念機並開放登記購買。此外，群聯也將aiDAPTIV+擴展至支援NVIDIA Jetson平台的邊緣運算設備，強化在邊緣端的生成式AI推論與機器人應用。

群聯電子執行長潘健成則說，AI的發展已經來到一個關鍵時刻，企業、學術界與開發者都需要更靈活、高效的邊緣AI解決方案來擴大AI的落地應用，群聯的aiDAPTIV+不僅讓用戶能在個人筆電或邊緣設備上訓練與推理AI模型，還確保資料安全、降低成本，真正實現AI邊緣運算的便利性。

潘健成強調，在今年，公司與Maingear攜手推出全球首款支援LLMOps的AI筆電，並強化aiDAPTIVLink 3.0的效能，讓LLM的回應速度更快、理解力更強，此外，公司還擴展與NVIDIA Jetson平台的合作，將aiDAPTIV+導入邊緣運算與機器人應用，讓更多產業如製造、醫療、零售、智慧監控等領域，都能透過AI提升營運效率與決策精準度。