快訊

獨／台北72年「鄭記豬腳飯」驚傳熄燈！黑金豬腳成絕響

烏克蘭撤軍陷混亂！俄無人機襲擊第一視角曝 聯外路線成死亡公路

沒捐清大1500萬？ 曹興誠提告翁曉玲求償4千萬：全贈陽明交大

群聯：公司擴展 aiDAPTIV+ GPU 記憶體擴充能力 支援更多平台

經濟日報／ 記者李孟珊／台北即時報導

全球NAND控制晶片暨儲存方案技術領導廠商群聯（8299）19日宣布，其邊緣AI訓練與推論解決方案aiDAPTIV+再度升級，提供更多擴充能力，且aiDAPTIV+將整合至Maingear的ML系列筆電，這款AI筆電將成為全球首款支援LLMOps（大型語言模型運作業）的消費級筆電。

群聯指出，使用者用戶將可使用自身企業或個人資料，來微調多80億（8B）參數的大型語言模型（LLM），讓預訓練（Pre-trained）的AI模型能依據邊緣應用場景與使用者需求能進行客製化（Post-training），以達到真正的AI落地普及化。

群聯進一步說，此款搭載NVIDIA GPU的AI筆電將於本周（3/17-21, San Jose, USA）於NVIDIA GTC 2025 展示概念機並開放登記購買。此外，群聯也將aiDAPTIV+擴展至支援NVIDIA Jetson平台的邊緣運算設備，強化在邊緣端的生成式AI推論與機器人應用。

群聯電子執行長潘健成則說，AI的發展已經來到一個關鍵時刻，企業、學術界與開發者都需要更靈活、高效的邊緣AI解決方案來擴大AI的落地應用，群聯的aiDAPTIV+不僅讓用戶能在個人筆電或邊緣設備上訓練與推理AI模型，還確保資料安全、降低成本，真正實現AI邊緣運算的便利性。

潘健成強調，在今年，公司與Maingear攜手推出全球首款支援LLMOps的AI筆電，並強化aiDAPTIVLink 3.0的效能，讓LLM的回應速度更快、理解力更強，此外，公司還擴展與NVIDIA Jetson平台的合作，將aiDAPTIV+導入邊緣運算與機器人應用，讓更多產業如製造、醫療、零售、智慧監控等領域，都能透過AI提升營運效率與決策精準度。

AI 筆電 群聯

延伸閱讀

黃仁勳GTC演講說了什麼？九大重點一次看

輝達推出新一代AI工廠平台Blackwell Ultra 為AI推理時代奠定基礎

揭開矽光子傳輸世代 黃仁勳宣告與台積供應鏈實現電光晶片大規模融合

GTC 大會發布自駕車應用 法人對汽車零組件股評價不變

相關新聞

台積電變美積電？ 劉鏡清：相信台積電有能力保護自己

台積電擴大在美投資，外界憂慮台積電會變美積電，國發會主委劉鏡清今日表示，輝達來台灣設點，不會變成台灣輝達，也不會洩密，而...

AI科技助力智慧園區 新光保全開創未來管理新模式

台灣規模最大的科技盛會「2025智慧城市展」即日起至3月21日在南港展覽館2館舉行，新光保全以「Accelerated ...

全球系統整合商大會 數發部見證簽署5項MOU

數發部今天舉行2025全球系統整合商大會（WSIC），會中見證多家業者跟馬來西亞、新加坡、菲律賓與越南廠商簽署5項合作備...

大摩揭秘GTC五大趨勢 點讚這些台廠！Rubin晶片台積電有望試產

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳近日發表主題演講後，摩根士丹利（大摩）證券出具最新報告，揭秘GTC大會幕後的「五大趨勢」...

元太攜瑞昱發表第二代整合系統 於基板的電子紙貨架標籤

元太（8069）19日宣布，攜手瑞昱半導體（2379），推出新一代整合系統於面板基板（System on Panel, ...

中國國際半導體展下周登場 愛德萬測試將展示旗下最新IC測試解決方案

半導體測試設備領導供應商愛德萬測試 (Advantest Corporation)，即將於3月26至28日假上海新國際博...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。