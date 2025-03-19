台積電掀帶頭效應 台灣科技業加速布局美國

台積電（2330）董事長魏哲家本月在白宮宣布美國史上規模最大的外國投資，對於美國總統川普而言，這是他重返白宮的重大時刻，對台灣業者而言，卻是行動的號召。

隨著川普政府揚言祭出更多關稅和貿易壁壘，台灣電子業更加快製造遷往美國的腳步。除台積電外，鴻海科技集團也和蘋果（Apple ）合作，在德州增闢AI伺服器組裝廠。彭博引述知情人士報導，鴻海已和美方接洽，準備加碼在賓州和德州的投資。

緯穎上月通過對美國業務增資3億美元，擴大在德州的布局。廣達電腦則投入2.3億美元，計劃在美國擴產AI伺服器，也剛簽約租賃田納西州納什維爾（Nashville）的工廠。此外，仁寶電腦則參與美國伺服器廠的競標，投資規模可能超過30億美元，並將為美國增加1,500個工作機會。

台灣電電公會理事長李詩欽告訴彭博，台灣過去沒有把美國列為優先考量，現在「必須」把美國擺在最優先的位置，「現在沒有藉口不加緊投資美國」。

其中也不乏跟隨大廠登陸美國的業者。車電和能源管理零組件製造商系統電子（5309）正著手成立頭一座美國廠，但高昂的人力成本和繁瑣的行政程序成為挑戰。

系統電子董事長李益仁告訴彭博，儘管挑戰重重，仍決定進軍美國，以滿足重要客戶與美國政府的期待。

系統電子基於治安考量，放棄鴻海（Foxconn）AI伺服器最大組裝基地墨西哥，最後選擇落腳德州普萊諾（Plano）。

李益仁透露，光是處理污水系統的許可程序就花了12個月，導致裝修和設備延遲安裝延遲。他說，這在台灣、中國或東南亞，最多只要兩個月就能搞定。

系統電選擇自動化生產，投入3,000萬美元建立四條自動化生產線，每條產線只需4名工人，遠少於傳統的20至30名，原本兩倍於墨西哥設廠的成本，也降低不少。

李益仁表示，系統電目前在德州的設廠計畫進展順利，首座工廠將於今年內投產，並計劃在當地進行第二筆投資。

普萊諾市（Plano）負責招商的市府官員 Jenny Zeilfelder 表示，當地政府提供多種投資獎勵，包括現金補助與物業稅減免，並為重大建設安排專人提供「一站式服務」。

台達電也在普萊諾擴展事業。 Zeilfelder透露，台達電將建設一座占地150萬平方英尺的工廠，這將是當地迄今最大規模的製造業投資。