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仁寶2款全新 AI 伺服器 CloudFest 亮相！搭 ZutaCore 擁高效

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
仁寶SG720-2A/OG720-2A AI伺服器正式亮相。仁寶／提供
仁寶SG720-2A/OG720-2A AI伺服器正式亮相。仁寶／提供

代工大廠仁寶電腦（2324）於2025年CloudFest推出其突破性的SG720-2A/OG720-2A AI伺服器，這一創新標誌著高效能GPU加速卡與雙相直接晶片（DTC）液體冷卻技術融合的重大突破。團隊強調，這款新品將能協助市場成功開創高效能、節能數據中心新時代！

SG720-2A/OG720-2A 7U AI伺服器不僅支持8張AMD Instinct MI325X GPU—基於先進的CDNA 3架構，擁有最高896GB/s的Infinity Fabric頻寬，實現了大約20.9 PFLOPs的理論FP16性能（具稀疏性），並在FP8運算中超過41.8 PFLOPs（具稀疏性）；它還整合了總共2TB的高速HBM3E記憶體，具備最高48TB/s的記憶體頻寬，為大規模AI推論和數據處理提供無與倫比的計算能力和超快的數據訪問速度。此外，該伺服器配備了ZutaCore HyperCool 雙相直接液體冷卻解決方案，這些技術的協同集成將SG720-2A/OG720-2A的性能和運行穩定性提升到前所未有的水平。

據悉，SG720-2A/OG720-2A配備經過優化的850毫米機箱深度，能無縫集成至標準的EIA 19" 1米深機架或兼容Open Rack v3的設置。它提高了電力效率，並通過正面可熱插拔的I/O簡化了管理，使其成為數據中心的可擴展高效能解決方案。其模組化架構使維護和升級變得簡單，獨立元件更換可最大限度減少停機時間，而熱插拔的PCIe插槽則提供了重要的優勢，使網絡卡的更換或升級無需關閉整個系統，從而最大限度提高效率。

仁寶最近進行了一項實驗，評估直接晶片液體冷卻方法的效率，結果顯示ZutaCore的HyperCool技術實現了令人印象深刻的低功率使用效能（pPUE）1.01。在與單相液冷的對比測試中，HyperCool在所有測試條件下的pPUE均低於5%，顯示出其在優化熱管理方面的卓越效率和效果。這一基準測試使HyperCool成為高效能、可持續數據中心的革命性解決方案。

仁寶指出，團隊在2025年CloudFest上，實際與ZutaCore攜手展示未來數據中心的尖端核心技術和解決方案。除了展示全新的SG720-2A/OG720-2A外，還有其他領先的伺服器技術展出。這也將幫助市場持續探索AI和HPC技術的最新發展。

AI 仁寶 伺服器

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