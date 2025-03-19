緯穎 GTC 秀 NVIDIA GB300 NVL72 平台 AI 伺服器與液冷技術

代工大廠緯創（3231）旗下伺服器子公司緯穎（6669）長期耕耘雲端資料中心IT基礎設備，致力於「釋放數位能量，點燃永續創新的願景」。公司宣布將在美國聖荷西舉辦的GTC 2025大會中，展出與母公司緯創合作開發的成果，包括一系列搭載最新NVIDIA Blackwell Ultra 平台的AI伺服器，以及先進液冷技術，因應生成式AI時代，市場對算力及散熱技術與日俱增的需求。

緯穎於2025GTC展出4大亮點包括：

1.NVIDIA GB300 NVL72：

緯穎和緯創是首批搭載NVIDIA GB300 NVL72平台的公司之一。GB300 NVL72採用NVIDIA Blackwell Ultra技術，不僅具備更高的AI FLOPS，更配備超過20TB的HBM3e記憶體，引領AI新時代和下一波加速運算浪潮。此外，該系統採用先進的全液冷設計與NVIDIA ConnectX-8 SuperNIC，並且整合NVIDIA Quantum-X800 InfiniBand和Spectrum-X Ethernet網路平台，實現卓越的機櫃級散熱效率和AI加速運算，使系統發揮最大效能，因應AI推理 （AI Reasoning）、Agentic AI和影片推理等多元應用需求。

2.NVIDIA HGX B300 NVL16：

這次也展出全新10U HGX系統，採用基於NVIDIA Blackwell Ultra的HGX B300 NVL16平台。這套系統以優化的運算能力和更大容量的記憶體，實現突破性的運算效能。透過支援包括電源供應器（PSU）和Busbar等供電系統，緯穎和緯創將協助資料中心在現有基礎設施框架下，更快速地布署導入這一先進解決方案。

3.NVIDIA Spectrum-4：

基於NVIDIA Spectrum-4 MAC乙太網路解決方案的開發基礎上，展出整合SONiC和NVIDIA Cumulus 的NVIDIA Spectrum-X Ethernet AI網路平台。此創新網路解決方案，將透過乙太網路架構，支援多租戶和超大規模人工智慧雲端服務，並協助實現資料中心使用情境的靈活性。

4.UMS100L：

這是一款專為DLC液冷機櫃、浸沒式液冷水箱、與資料中心設施設計的機櫃級冷卻管理系統。可與不同的in-row CDU和sidecar相容運作。UMS100L提供先進漏液檢測、即時監測、以及即時控制等功能，確保資料中心關鍵設備的安全，並支援以資料為中心的決策，以管理和優化資料中心的運作。

緯穎總經理林威遠表示，「在當前的AI浪潮中，算力的優化必需從機櫃層級進行全面的整合，這涵蓋GPU、運算系統、冷卻技術到供電技術和網路平台等面向。作為首批搭載NVIDIA GB300 NVL72設計的公司之一，我們很高興與NVIDIA和緯創攜手合作，展出創新的液冷無風扇設計AI整機櫃解決方案，以及先進HGX系統和網路平台。透過在系統整合和冷卻技術方面的專業實力，緯穎能及時滿足高效能AI運算解決方案的市場需求，協助客戶在AI時代中保持領先地位」。

NVIDIA GPU產品副總裁Kaustubh Sanghani表示，「我們的合作正在推動AI工廠的創新，提升性能、可擴展性和可持續性，以滿足AI不斷演進的需求。結合緯穎的技術基礎與NVIDIA的加速運算技術，例如NVIDIA GB300 NVL72平台，使資料中心能夠實踐AI推理模型，開啟全新運算時代」。