有意重啟合校協商 中山大學邀高雄大學討論

中山大學與高雄大學，有意重啟討論合校議題。中山大學19日邀請高雄大學校長、副校長等逾20名一級主管蒞校交流。中山大學指出，學校已於3月5日行政會議通過，支持與高雄大學探究合校的可能性，並進行相關議題討論。今邀請高大主管分享其展望並提出看法，至於合校與否，仍待兩校進一步討論。.

高雄大學校長陳啓仁表示，近年來由於國際趨勢與產業發展的戰略調整，高雄市扮演了十分重要的角色，作為作育人才的高等教育與學術機構，大學的責任愈形重要。高雄大學作為台灣最年輕的國立大學，致力於高科技人才的培育對接、積極參與地方治理、深化經營新南向國際事務、建構永續低碳校園、AI與數位孿生教育、都市防災、重點運動競技人才培育等重點。

高雄大學的法學院、建築學系、土木與環境工程學系等特色學術單位、以及位於科技群業落軸心的廣大校地等資源，皆是能與中山大學深化實質合作的條件與能量。兩校多年來合作已具基礎，透過近來更積極的互訪，更希望提升兩校的合作層次與發展決心，由衷感謝中山大學的安排與邀請，促成本日的交流與對話。

中山大學校長李志鵬強調，高教競爭日趨激烈，中山與高大自2014年即結盟，在研究、教學、推廣教育、圖書、學生活動和行政方面多有合作，並於各領域厚植研究能量。中山大學致力鏈結大高雄地區大學與研究單位，組隊爭取大計畫，並規劃大高雄區域特色領域研究，包括生活化醫學研究、下世代半導體生長與封測、量子資安研究、海洋工程與海洋科學研究港市合一所需之管理人才與物流研究、協助傳統鋼鐵、石化、農業、養殖產業高科技化、環保與循環經濟研究、電力與水資源高效率配置與再利用研究等。期能創新並深化與高大的合作項目，共同為大高雄地區的共榮共好打拚。

中山大學表示，3月初，學校行政會議通過重啟與高大討論合校議題，後續還需經過校務會議表決，如通過，仍待高大六月召開校務會議討論。若雙方均有意願，兩校將合組合校工作委員會，分別於校內召開說明會、座談會及公聽會等，廣泛蒐集意見，最終還須由兩校校務會議決議是否合校。

113年11月，高雄大學邀請中山大學到校交流，雙方就研究、教學資源共享、校園空間規劃等多項議題交換意見，並對持續加深合作、共同提升高教競爭力達成共識。