APMIC 在 GTC 2025推企業私有化 AI 解決方案「PrivAI」

企業自主AI解決方案領導品牌APMIC19日二度參與GTC大會，在GTC 2025首度展示全新產品、企業私有化AI解決方案「PrivAI」，為企業提供高隱私性且易於部署的AI解決方案。APMIC亦分別與正崴集團（2392）建置之全台最大運算中心友崴超級運算（Ubilink）和新創公司康斯特科技（Glows.ai）合作，推出創新AI軟體即享租賃模式，支援從基本的文字檢索增強到深度（RAG）多模態推論，協助規劃導入友崴超算的NVIDIA H100 AI伺服器及康斯特平台上租賃GPU算力的企業，以更低成本的方式快速建立企業自主AI並展開應用開發。

APMIC指出，企業發展地端AI的比率日漸增長，根據美國投資公司Menlo Ventures 2024年的調查顯示，超過47%的企業已經選擇發展地端AI。看準企業部署自主AI的需求，APMIC自2017年以來便持續投入企業地端AI研究，並於2023年加入NVIDIA Inception新創計畫。

在GTC 2025中，APMIC展示旗下兩大核心產品，包含首次亮相的企業私有化AI解決方案「PrivAI」，及一站式AI chatbot建置平台「CaiGunn」。這兩款產品為企業提供了高隱私性和簡易部署的AI解決方案，大型企業可採地端AI私有化部署PrivAI，確保企業數據安全、降低風險，小規模專案可以率先導入CaiGunn，提升企業客服、知識管理與業務效率，同時累積市場經驗與AI應用的成功案例，快速實現AI轉型。

APMIC創辦人暨執行長吳柏翰表示，APMIC將持續推廣企業發展自主AI的重要性，目前有具市場知名度的CaiGunn框架，也推出了基於NVIDIA NeMo端對端平台，可隨時開發專屬的生成式人工智慧技術的企業私有化AI解決方案「PrivAI」，讓更多擁有高度隱私需求的產業，如金融、國防及醫療等，也能部署屬於企業自身的AI，讓AI完全運行於企業內部。

APMIC與友崴超級運算（Ubilink）、新創公司康斯特科技（Glows.ai）分別合作推出「PrivAI Basic RAG」、「PrivAI R1-Distill (70B)」、「PrivAI R1」共三個版本的雲端租賃方案。透過以「創新AI軟體即享租賃模式」合作，使用者只要租賃友崴的NVIDIA H100 AI伺服器或在Glows.ai平台上租賃GPU算力就能使用內建的APMIC PrivAI軟體服務，無需再額外付費。根據版本不同，方案能夠支援從最基本的文字檢索增強（RAG）到最新的Deepseek R1，並提供數據預處理、微調（Fine-tuning）、以及多模態推論等功能，幫助企業以低成本、高效能的方式快速建立AI應用，能夠使用4張H100並且最低一小時僅不到15美元，挑戰全球市場結合AI工具與GPU算力的最低價，實現數據的高效轉化。

APMIC與正崴集團的合作不僅限於超算中心，還延伸至多個AI應用發展計畫。雙方正積極合作開發企業專用AI模型、機器人語言模型和影像辨識系統（VLM）。這一合作利用了正崴集團在硬體製造和計算資源方面的優勢，與APMIC在AI軟體解決方案上的專長相結合，旨在為多個產業提供創新的AI解決方案。APMIC將持續與夥伴合作協助企業部署地端AI解決方案，並為全球企業的AI轉型奠定堅實基礎。