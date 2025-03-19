Gemini 兩項新功能 Canvas 與音訊總覽上線、帶來新的體驗

Google Gemini已經能幫助用戶集思廣益、進行深度研究，為專案產製內容。Gemini開放Canvas、音訊總覽兩項功能，提供新的用戶體驗。

Canvas是Gemini中一個全新的互動空間，設計讓用戶輕鬆地創建、改善以及分享工作。只需要在提示欄中選擇「Canvas」，就可以撰寫和編輯文件或程式碼，所有變更都會即時顯示。能產出高品質的初稿，然後利用Gemini 的意見回饋快速完善工作。例如調整語氣、長度或格式；讓某段文字醒目地顯示，並要求Gemini讓它更簡潔、專業或不要太正式。無論是要撰寫講稿，修改論文、部落格文章或報告，能協助最大化創意產出。

Canvas專為與Gemini無縫協作而設計的。如果想與他人協作編輯自己剛剛建立的內容，只要點一下即可匯出至 Google文件。

Gemini 已經簡化了程式設計和軟體開發任務，包括程式碼生成、除錯和程式碼說明。Canvas進一步簡化了將程式碼構想轉化為可運作的網路應用程式、Python腳本、遊戲、模擬和其他互動式應用程式原型的過程。Canvas讓開發者能夠快速建立專案的初始工作版本，並提供一個快速學習程式開發概念的空間。在整個過程中，Gemini將協作進行程式碼的迭代編輯。

Canvas簡化整個程式編寫流程，讓用戶可以專注在一個地方建立、編輯和分享程式和設計，而無需在多個應用程式之間不斷切換。Canvas將於今天起在全球推出，開放所有Gemini應用程式已上線地區的Gemini和Gemini Advanced用戶使用。在提示欄中選擇「Canvas」即可試用這些功能並展開創作。欲了解更多資訊，請參閱此網站。

音訊總覽功能會將文件、投影片，甚至是Deep Research產出的報告轉換為引人入勝的Podcast。Gemini將打造一個貼近Podcast風格、由兩位AI主持人進行的討論，只要按一下，他們就會根據上傳的檔案展開生動且深入的對談。他們會總結內容、找出主題之間的關聯、進行動態地來回討論，並提供獨特見解。

音訊總覽能以一種令人愉快且有效率的方式升級學習體驗。想像一下上傳課堂筆記、研究論文、冗長的電子郵件討論串或由Deep Research產出的報告，就能在通勤或移動時，透過音訊總覽快速掌握檔案重點。