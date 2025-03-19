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童子賢親征輝達 GTC 20日參加和碩加州新辦公室啟用典禮

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

和碩（4938）董事長童子賢親征輝達（NVIDIA）GTC 2025，除了參與GTC大會外，據悉，童子賢也將於美國時間20日參加和碩加州聖塔克拉拉（Santa Clara）新辦公室啟用典禮，和碩在加州聖荷西原本已設有業務中心，再次擴大美國業務量能，顯示和碩布局的美國決心。

和碩參展GTC 2025，本次主要由和碩資深副總經理暨技術長徐衍珍操刀，公布其最新高密度GPU機櫃解決方案，該產品基於輝達GB300 NVL72平台打造。童子賢除了參與和碩GTC活動外，也將於20日前往聖塔克拉拉，參加新辦公室啟用典禮。

和碩加州聖塔克拉拉新辦公室為業務中心，並非生產據點。和碩於上周法說會上，已預告美國分公司將擴大員工服務人數，除了配合伺服器生意拓展外，同時也是加強車用客戶服務量能。

和碩目前在美國據點包含印第安納州傑斐遜維爾服務中心，同時在加州聖荷西設有業務中心。

和碩在北美生產據點，主要位於墨西哥華雷斯，以生產電動車相關業務為主，主要為就近服務電動車大廠特斯拉。同時，因應伺服器業務，和碩也於華雷斯廠組建伺服器產線，預計於今年上半年產能將開出。

和碩 美國

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