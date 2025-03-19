布局全球科技多重資產 從容應對市場波動

野村投信表示，近期關稅雜音不斷也使市場波動加大，投資操作保持靈活、布局可以更均衡，AI依然是大趨勢，由於科技股有高波動的特性，全球科技多重資產策略同時布局債券，可以在追科技股高成長的同時有效降低投組的波債券價格波動相對小的特性能對資產起保護作用，於目前的環境下，不僅提供相對穩健的收益展望，更具備潛在資本利得空間，對於渴望AI的投資人是不錯的選擇。

美國的星門計畫(Stargate Project)是由多個科技巨頭聯手合作，打造新的AI基礎設施並擴大美國AI能量，星門計畫將立即開始投入1,000億美元，且四年內預計投入5,000億美元，將為AI基建需求大添柴火，有利相關供應商的營收展望大增。歐盟執委會主席在巴黎AI行動峰會上宣布「InvestAI 計畫」將啟用2,000億歐元投資AI，此前美國啟動5,000億美元的「星門計畫」，中國也誕生了Deepseek旋風，歐洲現加入戰局，全球強權積極競爭AI大未來的領導地位，有望持續推升AI投資浪潮，並使相關類股受惠。

野村全球科技多重資產基金經理人朱繼元分析表示，台積電宣布加大在美國投資，未來將額外投資1,000億美元，另一方面，台積電與美國總統川普共同宣布除原定的650億美元投資，將加碼千億美元投資美國設廠，此「千億大禮包」獲得川普肯定，並可望緩解其對台灣半導體祭出關稅大棒的威脅，同時降低了美國科技股成本可能上升的壓力。

今年以來，科技股受DeepSeek以及關稅議題的接連影響，跌幅高於大盤並使相對溢價創兩年多來新低，AI龍頭輝達的遠期12月本益比亦降至約25倍，罕見低於標普500科技類指數的26倍，隨著市場理解高端AI晶片需求不因DeepSeek而減少，以及台積電宣布加碼美國投資1000億美元，科技股近期股價下跌情況可望逐步扭轉，評價面未來有回升機會。AI應用普及也會連帶增加AI基礎設施的需求，因此相關資本支出的投入未來將更為強勁。現階段龐大的資本支出是AI產業發展必經之路，基礎建設完備才能讓各種大型語言模型進行有效運算，爾後相關應用再如雨後春筍接棒，應用面商機大幅成長，彭博預估至2032年AI產業營收將達1.6兆美元。

朱繼元分析指出，目前標普500指數中科技股所公布的前一季財報，80%的企業盈餘優於市場分析師預期，財報焦點在於，儘管中國大陸DeepSeek橫空出世，但四大CSP仍然宣示持續增加AI投資，彭博估計2025全年四大CSP業者的資本支出將大增480億美元(年增率%)，可望支撐AI硬體投資動能不墜，近幾個月AI產品持續快速發展，包括OpenAI「學霸級」推理模型o1及影片生成模型Sora訂閱，以及輝達AI超級電腦問世可為研究員、科學家、學生提供強大運算力，甚至DeepSeek為低成本AI模型奠定基礎，可以說AI趨勢已經至少一隻腳跨進應用階段，預期可為整體產業帶來新的良性循環。

此外，美國GTC大會正式亮相GB300 AI伺服器，將詳細介紹GB300的Blackwell Ultra架構，包括計算效能、記憶體升級及散熱與供電方案，並預計於5月開始出貨，GB300功耗大幅提升，因此可能全面轉向液冷聚熱並搭配BBU作為備援電源。液冷系統需求穩定的電力支持，而BBU能提供短暫的備援電力，這對資料中心的可靠性和效能至關重要，AI伺服器對BBU需求提升，可望在GTC大會前帶動BBU關注度。

朱繼元進一步指出，目前AI晶片與伺服器廠商因AI雲端業者大量資本投入而荷包滿滿，而後者也有望在長期受惠於雲端運算商機的持續高度增長，未來將可回收豐厚利潤。世界半導體貿易統計組織(WSTS)於12月初二度上修2024年全球半導體產值至6,269億美元(年增19%)，並提到這反映出2024年第2季和第3季業績的改善，尤其是在運算領域，2025年產值也較6月時預估的6,874億美元，同步上修1.4%至6971億美元(年增11%)AI基礎設施需求相關的邏輯及記憶體IC，料將連續兩年成為推動半導體產值最主要的力量，但其他分項也可望迎來復甦。如同「遛狗理論」股價短期可能偏離基本面軌道(超漲或超跌)，盈餘趨勢才是決定大局的主要因素，目前科技股的本益比雖然相對偏高，但未到極端水平，評估股價是否合理，不能只考慮使用過去業績計算的評價數字，長線潛力才是關鍵。

有鑑於AI是當前最具成長潛力的科技趨勢，且其處於賦能階段，野村全球科技多重資產基金目前科技股票投資策略：1)重點布局AI晶片(如輝達、台積電)、伺服器製造(如廣達)、雲端服務(如微軟) ；2)對於半導體設備類股，則因其面臨美國對中國出口管制，以及AI之外的次產業需求復甦較緩，故選股著重與GPU相關題材(如CoWoS設備相關類股)，未來本基金將視AI趨勢的發展階段進程調整持股，目標是掌握當下最具成長力道的科技次產業。AI相關仍是科技股布局首選，投資人可透過定時定額或單筆逢低分批布局方式，掌握全球科技相關投資機會。

野村投信表示，野村全球科技多重資產基金以追求成長的股票為主，但同時輔以能降低波動的投資等級債券，在這樣的配置下才能達到報酬風險比更升級的效果，將波動風險控制在多數投資人更能接受的水準，也才能讓這波追求AI投資機會的路走得更長更久。該基金債券部位採用的是獨家的全天候債券策略，也就是根據聯準會升降息循環機動配置浮動或固定利率債券，這樣動態配置才能在完整的經濟與貨幣政策循環中，都達到幫助投組降低波動的效果。近期若出現市場大幅震盪修正，逢拉回就是長線投資機會，投資人不妨視己身風險承受度，單筆分批或定時定額投資，跟上AI中長線多頭行情投資契機。