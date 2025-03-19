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台積電、英特爾合資？劉鏡清：柴汽油很難混在一起燒

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導

台積電（2330）、英特爾是否合資傳聞不斷，國發會主委劉鏡清19日表示，「這就像柴油和汽油很難混在一起燒」，且到目前為止，台積電董事會從來都沒談過台積電投資英特爾一事。

立法院經濟委員會邀請國發會主委劉鏡清進行業務報告，朝野立委均關注台積電赴美投資關鍵技術是否外流，以及台積電、英特爾合資傳聞是否屬實？

民進黨立委邱議瑩質詢指出，台積電赴美投資，在台、美都引起相當大的關注，雖然就半導體戰略考量和商業立場，是應該進行全球布局，但站在國家發展策略上，則是聚焦在台積電會不會變成美積電？無黨籍立委陳超明則問台積電最新、最關鍵技術真的不會過去美國，政府會堅持到底嗎？

劉鏡清答詢表示，賴總統一直有「經濟日不落國」的願景，站在企業立場也都希望讓自己國際化，畢竟國際化才能有更大市場，而且包括NVIDIA、IBM、微軟等國際大廠來台，也從沒有發生機密外洩，也沒有因此變成台灣公司，「我們要相信台積電可以自己保護自己」。

劉鏡清並強調，對於台積電赴美投資，政府有三個原則一定會把握得很清楚，包含：最新的技術不會過去、最關鍵的技術不准過去、國家安全優先，而且一定適用「N-1」規定。

劉鏡清還提到，台積電到大陸南京設廠20年，也從沒有發生機密外洩，因此關鍵在公司管控，而且就他了解，台積電裡面沒有硬碟、USB，所有的資料都在雲端。

劉鏡清表示，台積電確實有跟政府討論過，關於最新製程、最關鍵技術一定是在台灣進行順利了才會赴美，「這一點我們一定會堅持到底，並且守住這個原則」。

劉鏡清也說，「我們不會懷疑我們的友邦（美國），但該堅持的還是會堅持」，但「要保台積電也不需要抗美」。

台積電 英特爾

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