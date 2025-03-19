首次進軍輝達 GTC 大會 數位無限攜手仁寶、茂綸等旗艦台廠參展

NVIDIA認證的解決方案顧問全球夥伴「數位無限」（INFINITIX）獲仁寶電腦（2324）（COMPAL）與茂綸（6227）（Macnica Galaxy）邀約共同參展，創下數位無限首次參與GTC大會的里程碑，更藉此機會展示領先業界的AI基礎設施管理平台「AI-Stack」。

數位無限（INFINITIX）將於展期在仁寶電腦及茂綸現場展示旗艦產品「AI-Stack」。這套高效AI基礎設施與GPU資源管理平台是企業導入AI服務的關鍵工具。近期隨著DeepSeek模型推出，客戶透過AI-Stack只需購買並啟動搭載該平台的GPU伺服器方案，即可直接運行最前沿的DeepSeek模型，實現即時推論。

數位無限執行長陳文裕表示，特別感謝仁寶及茂綸的邀請，讓數位無限能夠登上輝達GTC大會的世界級舞台。數位無限先前與仁寶達成戰略合作，共同推出搭載AI-Stack的高效能GPU伺服器方案，提供企業「啟動即用」的AI模型推論服務。客戶只需購買仁寶指定型號的GPU伺服器，即可透過AI-Stack平台直接部署與運行熱門大型語言模型應用，無需繁瑣編程設定。數位無限將於美西時間19日下午14時，在GTC大會仁寶展攤進行詳細產品說明。

AI-Stack不僅具備GPU資源調度管理與算力監控功能，更內建DeepSeek、Llama、Qwen等熱門大型語言模型推論應用微服務。透過平台的快速容器部署服務，客戶能一鍵啟動各種模型推理應用，避免繁瑣的環境建置，顯著降低企業導入AI技術的門檻。

陳文裕表示，藉由語言模型以及硬體的推陳出新，透過先進軟體的導入與應用整合，讓更多用戶了解AI-Stack的強大功能，進而提升全球市場滲透率。目前AI-Stack已在金融、半導體、醫療、製造等多元領域廣泛應用，並與數位發展部合作「產業軟體基盤暨數位服務躍升計劃」，建置AI算力池協助台灣新創加速應用落地，帶動產業數位服務升級。未來，數位無限計畫持續擴展AI-Stack的模型支援範圍，為企業提供更便捷、高效的AI應用解決方案，推動產業智能化發展。