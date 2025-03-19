快訊

台中母子逛誠品被當賊 市警局認有疏失今記「申誡處分」

今急凍剩4度…還沒冷完？專家曝3月「最後一波」冷空氣時間

MLB／大谷翔平披上「金標聖衣」全大聯盟僅6人能穿

聽新聞
0:00 / 0:00

台積電變美積電？ 劉鏡清：相信台積電有能力保護自己

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
國發會主委劉鏡清表示，相信台積電有能力保護自己，也要支持台積電前進全世界。記者蘇健忠／攝影
國發會主委劉鏡清表示，相信台積電有能力保護自己，也要支持台積電前進全世界。記者蘇健忠／攝影

台積電擴大在美投資，外界憂慮台積電會變美積電，國發會主委劉鏡清今日表示，輝達來台灣設點，不會變成台灣輝達，也不會洩密，而微軟等企業來台多年都是一樣，因此相信台積電有能力保護自己，也要支持台積電前進全世界。

國發會今日至立院經濟委員會進行業務報告，台積電擴大赴美投資成為朝野立委關注焦點。身為台積電董事的劉鏡清表示，與台積電一直有密切聯絡，而台積電赴美，美國對於外籍就業人口有限制，因此並不擔心人才流失，且從設廠到投產都需要時間，台積電在美國會落後台灣約3年的時間。

國民黨立委陳超明也質詢，國發基金是台積電最大單一股東，台積電是否會接手英特爾？劉鏡清則表示，台積電董事會從來沒有談過這個議題。

但陳超明仍進一步要求，「關鍵技術不准過去，以國家安全優先」，並要劉鏡清發誓「會堅持到底」。而劉鏡清也說，「我絕對有信心，台積電保證最新製程一定留在台灣。」

國民黨立委楊瓊瓔表示，國發基金持股台積電6.38%，光是去年前三季股利收入247.9億元，對台灣的經濟貢獻不小，而台積電的技術領先性是競爭力的關鍵，要求「赴美投資N-1」就保證台灣領先嗎？

對此，劉鏡清強調，台積電到大陸南京設廠20年，從沒有機密外洩，因此關鍵在公司管控，「最新的技術不會過去、最關鍵的技術不會過去、國家安全優先」的三大堅持也不會改變。

台積電 國民黨

延伸閱讀

影／川普提高鋼鐵關稅至25% 劉鏡清：對台灣有利

接見亞利桑那州訪團 賴總統：打造非紅鏈示範地

出口、投資、消費額拚創高 國發會看好今年 GDP 成長3%

撇台積電技術外流 國發會主委劉鏡清：適用「N-2」規定

相關新聞

台積電赴美引供應鏈出走？ 劉鏡清：希望台廠到美國做更大的生意

台積電日前宣佈將赴美投資，帶動供應鏈也前進美國，在野黨批評是供應鏈出走，國發會主委劉鏡清今日表示，過去有那麼多產業有今天...

台積電變美積電？ 劉鏡清：相信台積電有能力保護自己

台積電擴大在美投資，外界憂慮台積電會變美積電，國發會主委劉鏡清今日表示，輝達來台灣設點，不會變成台灣輝達，也不會洩密，而...

輝達攜手台積電供應鏈打造矽光子CPO交換器 廠商一一出列

輝達（Nvidia）執行長黃仁勳今日在GTC大會宣布，矽光子技術的光學元件封裝（CPO）產品 Spectrum-X將在今...

輝達推出新一代AI工廠平台Blackwell Ultra 為AI推理時代奠定基礎

輝達（NVIDIA）今日發表新一代的NVIDIA Blackwell 人工智慧（AI）工廠平台 NVIDIA Black...

揭開矽光子傳輸世代 黃仁勳宣告與台積供應鏈實現電光晶片大規模融合

全球AI霸主輝達（NVIDIA ）執行長黃仁勳今日在NVIDIA GTC大會，除公布Blcakwell Ultra新架構...

布局全球科技多重資產 從容應對市場波動

野村投信表示，近期關稅雜音不斷也使市場波動加大，投資操作保持靈活、布局可以更均衡，AI依然是大趨勢，由於科技股有高波動的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。