台積電變美積電？ 劉鏡清：相信台積電有能力保護自己

台積電擴大在美投資，外界憂慮台積電會變美積電，國發會主委劉鏡清今日表示，輝達來台灣設點，不會變成台灣輝達，也不會洩密，而微軟等企業來台多年都是一樣，因此相信台積電有能力保護自己，也要支持台積電前進全世界。

國發會今日至立院經濟委員會進行業務報告，台積電擴大赴美投資成為朝野立委關注焦點。身為台積電董事的劉鏡清表示，與台積電一直有密切聯絡，而台積電赴美，美國對於外籍就業人口有限制，因此並不擔心人才流失，且從設廠到投產都需要時間，台積電在美國會落後台灣約3年的時間。

國民黨立委陳超明也質詢，國發基金是台積電最大單一股東，台積電是否會接手英特爾？劉鏡清則表示，台積電董事會從來沒有談過這個議題。

但陳超明仍進一步要求，「關鍵技術不准過去，以國家安全優先」，並要劉鏡清發誓「會堅持到底」。而劉鏡清也說，「我絕對有信心，台積電保證最新製程一定留在台灣。」

國民黨立委楊瓊瓔表示，國發基金持股台積電6.38%，光是去年前三季股利收入247.9億元，對台灣的經濟貢獻不小，而台積電的技術領先性是競爭力的關鍵，要求「赴美投資N-1」就保證台灣領先嗎？

對此，劉鏡清強調，台積電到大陸南京設廠20年，從沒有機密外洩，因此關鍵在公司管控，「最新的技術不會過去、最關鍵的技術不會過去、國家安全優先」的三大堅持也不會改變。