供應鏈「出走」？ 劉鏡清：到美國做更大、更多的生意

台積電（2330）擴大赴美投資引發供應鏈出走憂慮，國發會主委劉鏡清19日表示，這怎麼能說是「出走」呢？希望這一波台灣廠商有機會到美國做更大、更多的生意，也相信這一波供應鏈赴美投資對台灣產業會有非常好的正向幫助。

劉鏡清今出席立法院經濟委員會進行國發會業務報告，針對台積電擴大赴美投資議題，做了以上表示。

劉鏡清指出，台灣過去那麼多的產業，今天能夠這麼茁壯，尤其電子產業這麼壯大，都是因為這些廠商他們立足台灣，放眼全球市場。「世界給我們這麼大的市場，讓我們創造這麼大的電子產業，而且影響全球整個供應鏈」。

劉鏡清表示，台積電赴美投資只有二種可能，一是放給英特爾現有在美國供應鏈來製造，第二就是台灣自己的供應鏈過去，去支持台積電，也同時可以去幫助英特爾，而目前已經有台灣的化學廠商進入英特爾的供應鏈。

劉鏡清還提到，我們已有一些化學材料廠商進入英特爾的供應鏈，因為台灣在化學材料部分，純度已經做到世界第一，在台積電的要求之下，已做到世界最高品質，因此已有外國廠商開始採購台灣的化學材料。

劉鏡清強調，台灣的「材料」和「設備」廠商，很有機會成為下一波讓台灣半導體供應鏈更茁壯的二大領域。而這二個領域，也在我們的半導體「五大信賴產業」 裡，被認定為半導體供應鏈韌性的一環，是政府積極輔導重點。