嘉義市「建城320+1 智慧嘉義」首登智慧城市展 15項智慧治理應用 打造「以人為本」智慧城市

2025智慧城市展今（18）日於台北南港展覽館盛大開幕，嘉義市首次以城市名義參展，並打造非六都中最大展館。本次以「建城320+1 智慧嘉義」為主題，由13個單位暨所屬機關，聯合展出共計15項智慧治理應用，展現嘉義市如何結合數位科技與深厚的人文底蘊，推動智慧城市發展，並向世界展示嘉義未來城市的願景。嘉義市長黃敏惠親自出席啟動儀式，為展館揭幕。

黃敏惠市長表示，嘉義市不大，但經過多年來大家的努力，特別是在這三年疫情的衝擊下，市府各單位與議會攜手合作，才能克服種種挑戰。而面對科技的不斷進步，人文價值也需同步深化，而在這過程中，跨領域的合作更顯得至關重要。嘉義市適逢建城320+1，是一座充滿人文底蘊的城市，我們不僅要珍視這段歷史，更要與時俱進，將科技與文化結合，打造智慧城市。我經常勉勵同仁要「帶著一雙未來的眼睛，望向遙遠的過去，做著當下的探索」。今天市府集結13個單位，展出15項智慧治理應用，以「以人為本」為核心價值，從人民的需求中，找到施政的著力點，同時，運用設計的思維融入城市的治理，讓每個人都能受惠。嘉義市連續３年獲得智慧城市創新應用獎，警察局2023年、2024年連續兩年獲獎，今年觀光新聞處也獲得肯定，這些成績來自於市府同仁的努力。面對高齡化、少子化等挑戰，各局處皆全力投入，從警消安全、環保政策、教育發展到長照服務，期待打造宜居幸福城市。

嘉義市「建城320+1 智慧嘉義」首登智慧城市展，黃敏惠市長率領13個單位暨所屬機關聯合展出。嘉義市政府/提供

黃敏惠市長進一步表示，期待透過此次的展覽，市府各單位能有更多交流學習的機會，激盪創新思維。未來，嘉義市將持續推動智慧城市發展，透過科技手段提升城市管理與服務品質，並強化與市民的互動，創造更多符合市民需求的智慧應用。嘉義市政府也將持續舉辦更多的智慧城市創新應用活動，並邀請更多的企業與社會團體共同參與智慧城市的建設，打造更具創新性的宜居環境。

嘉義市政府在本次智慧城市展的亮點之一是「全國首創AI人形辨識大聲公救人」系統，這一創新應用榮獲智慧城市創新應用獎是展會的焦點。這套系統利用AI技術提升水域安全，讓智慧科技與人文關懷深度結合，展現出嘉義市智慧治理的實力。此外，市政府還展示了全國首創的「地政結合財稅智能櫃員機」，這一創新服務讓市民可以一機辦理地政與財稅業務，免去往返繁瑣的麻煩，真正實現了智慧治理，並讓生活更加便捷。最後，市府也透過AI生成音樂的創新方式，將兩首充滿嘉義地方特色的歌曲—《熱鬧的嘉義市街》和《做伙來去踅嘉義》進行巧妙融合，讓百年文化以全新方式被演繹，讓更多人聽見嘉義的故事、感受嘉義的韻味。

警察局曾紀秀科長向黃敏惠市長介紹創新應用「AI智能巡警」。嘉義市政府/提供

智慧科技處郭軒志處長表示，今年，我們以「人本共融、創新實驗、基層能量」為核心，強調科技應貼近市民需求，讓技術不只是數據，而是提升生活品質的工具。從AI人形辨識「大聲公救人」、智慧警政與消防系統，到智能櫃員機，每一項創新都來自對市民需求的洞察，也展現嘉義市作為「實驗、實踐、實現」智慧治理的最佳場域。我們深信，智慧城市的成功不僅來自技術，更來自基層同仁的努力與創意，「嘉義小城市，大創新」的精神，正是推動城市發展的關鍵。未來，我們將持續透過智慧科技，打造更宜居、更便捷、更有溫度的嘉義市，讓創新成為日常，讓智慧真正為市民所用。

智慧科技處表示，2025智慧城市展將展至21日，嘉義市政府每日舉辦經驗分享會，邀請歷屆智慧城市創新應用獎得主與民眾交流。此外，展館內設有Home Run+1虛擬棒球揮棒體驗、數位集章遊戲，完成指定任務者可獲精美小禮。更多資訊請關注智慧科技處臉書粉絲專頁及有事青年實驗室Instagram。嘉義市以創新科技串聯歷史文化，展現小城市的無限可能，誠摯邀請各界共襄盛舉！